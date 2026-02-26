MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά – Ας μην ταράζονται κάποιοι επαγγελματίες ανησυχούντες

THESTIVAL TEAM

Επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά και της κριτικής που άσκησε στην κυβέρνηση για τη σύμβαση με τη Chevron εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εισαγωγική του ομιλία στο υπουργικό συμβούλιο.

Κάνοντας λόγο για «επαγγελματίες ανησυχούντες» που «ζουν με ηττοπαθή μανία καταδίωξης», ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «Η Ελλάδα ασκεί με αυτό τον τρόπο τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη όχι στα λόγια και μετατρέπεται στη βασικότερη πύλη εισόδου και διανομής φυσικού αερίου σε όλα τα κράτη της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης».

«Ας μην ταράζονται κάποιοι “επαγγελματίες ανησυχούντες” και ας μην αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες των συμφωνιών που τίθενται για να θωρακίσουν το Δημόσιο απέναντι σε τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων απ’ τις εταιρίες», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «όσοι ζουν ακόμη με μία ηττοπαθή μανία καταδίωξης να σκεφτούν ότι, έως τώρα, μόνο η Τουρκία και, δυστυχώς, οι ίδιοι αντιδρούν στην εθνική πορεία της χώρας μας, την ώρα που ο ΥΠΕΞ βρίσκεται στην Ουάσιγκτον και συναντά για δεύτερη φορά σε έναν χρόνο τον Αμερικανό ομόλογό του εμβαθύνοντας τη διμερή στρατηγική μας σχέση. Δεν υποσκάπτει τη θέση της πατρίδας η αξιοποίηση του πλούτου της και η εδραίωση των δικαιωμάτων της. Την υποσκάπτει η μίζερη αμφισβήτηση. Γιατί αληθινοί πατριώτες, ξέρετε, δεν είναι όσοι εκφράζουν διαρκώς φόβους. Αλλά εκείνοι που χτίζουν την Ελλάδα που δεν φοβάται!», πρόσθεσε.

Οι υψηλών τόνων αναφορές του πρωθυπουργού έρχονται ως έμπρακτη απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά, που έθεσε ζήτημα κυριαρχικών δικαιωμάτων στη συμφωνία. Η σύμβαση βρίσκεται στην ατζέντα υπουργικού συμβουλίου, καθώς ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, από τις ΗΠΑ, απ’ όπου και θα συνδεθεί μέσω τηλεδιάσκεψης και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος, αναμένεται να κάνουν ενημέρωση για την πορεία της.

Επίσης, στο υπουργικό συμβούλιο θα συζητηθούν μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει μια σειρά αυστηρότερων ρυθμίσεων για τον παράνομο τζόγο, ενώ περιλαμβάνονται και κάποιες από τις διατάξεις που είχαν συμφωνηθεί στις πρόσφατες συναντήσεις του κ. Μητσοτάκη με τους αγρότες της χώρας (επιστροφή ΕΦΚ στην αντλία, φθηνό αγροτικό ρεύμα κλπ). Επίσης το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επιφέρει αλλαγές στο πλαίσιο της αποζημίωσης πληγέντων από φυσικές καταστροφές με πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών και συντομότερη εκταμίευση των χρημάτων.

Αντώνης Σαμαράς Κυριάκος Μητσοτάκης

