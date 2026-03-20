Κυριάκος Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία

«Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος τόσο πιο δυσμενείς θα είναι οι συνέπειες για την οικονομία αλλά είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις», διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε λίγο πριν τη 1:30 π.μ. της Παρασκευής (20/03) μετά το πέρας των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Σε σχέση με την κριτική για τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε μετά το τέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες ότι η συστοιχία βρίσκεται εκεί από το 2021 και η αναχαίτιση των ιρανικών πυραύλων στις 19 Μαρτίου ήταν μία καθαρά αμυντική ενέργεια.

«Αν τα διυλιστήρια αυτά είχαν χτυπηθεί, τότε η τιμή του πετρελαίου θα ήταν σήμερα πολύ υψηλότερη από αυτή που είναι», συμπλήρωσε με νόημα ο πρωθυπουργός.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλεσε νομικά ανυπόστατους αλλά και άκαιρους τους ισχυρισμούς της Τουρκίας για την εγκατάσταση των Patriot στην Κάρπαθο.

«Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται με κανέναν τη διάταξη των αμυντικών της δυνάμεων», διαμήνυσε με έμφαση και προς όλους τους τόνους.

Σε ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές ροές – απάντησε σε άλλη ερώτηση δημοσιογράφου ο πρωθυπουργός, ότι δεν θα επαναλάβουμε επουδενί την πολιτική του 2015.

Κυριάκος Μητσοτάκης

