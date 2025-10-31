Κυρανάκης: “Την επόμενη εβδομάδα στη θυρίδα στο gov.gr οι πρώτες κλήσεις από τις κάμερες στους δρόμους”

Για τις κάμερες στα φανάρια, που έχουν καταγράψει ήδη παραβάσεις και έρχονται οι πρώτες κλήσεις μίλησε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, το πρωί της Παρασκευής (31/10) στον ΣΚΑΪ.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε για τις κάμερες στα φανάρια, που έχουν καταγράψει ήδη παραβάσεις και έρχονται οι πρώτες κλήσεις.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ήταν καθυσηχαστικός σε ό,τι αφορά στα ζητήματα στατικότητας στους σταθμούς λέγοντας πως «δεν υπάρχουν ρωγμές στο μετρό, υπάρχει φυσιολογική φθορά 6 και 8 χιλιοστών». Παραδέχθηκε ότι το μετρό «ασφυκτιά» ενίοτε, όμως αυτό είναι φυσιολογικό καθώς να συμβαίνει. «Κάποιες μέρες σε όλα τα μετρό του πλανήτη υπάρχει συνωστισμός» είπε χαρακτηριστικά.

Το «αγκάθι» των τροχαίων δυστυχημάτων

Η τελευταία αναφορά στο τέλος του 2024 είναι πολύ κακή, είναι μια κάκιστη χρονιά με 2 νεκρούς ανά ημέρα. Ήταν χειρότερη από το 2023 και μια από τις χειρότερες στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Τι κάναμε γι αυτό; Αλλάξαμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο κόσμος γκρίνιαξε και δικαίως, γιατί είναι τσουχτερά τα πρόστιμα, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους αστυνομικούς για την «άχαρη» δουλειά που κάνουν.

Έρχονται οι πρώτες κλήσεις στο gov.gr

Και το 2026 έτσι θα συνεχίσουμε. Οι κάμερες ξεκίνησαν. Την επόμενη εβδομάδα, από το gov.gr έρχονται οι πρώτες κλήσεις. Οι κάμερες αυτές «εκπαιδεύονται» με τον αλγόριθμο, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος από πίσω τους να τις ελέγχει. Ο αριθμός (σ.σ.: των καμερών) θα είναι απεριόριστος. Βάσει του νομοσχεδίου, όσοι δήμοι βάζουν κάμερες, θα έχουν έσοδα. Άρα, θα μεγαλώσει πολύ το δίκτυο.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάμερες σε 10 λεωφορεία και σε 10 φανάρια στην Αττική, και κάποιες ακόμη στη Θεσσαλονίκη. Αλλά, μήνα με το μήνα ο στόχος θα επεκτείνεται. Σταδιακή αύξηση, ανανέωση και συντήρηση του δικτύου.

Τρίτο, το μετρό 24ωρο. Δουλεύει πολύ το μέτρο και το παίρνει πολύς κόσμος. Ήταν το πρώτο Σάββατο στις 18 Οκτωβρίου, ημέρα χωρίς αυτοκίνητα, που δεν είχαμε θανατηφόρο τροχαίο Σάββατο βράδυ μετά από πάρα πολλά χρόνια» είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός.