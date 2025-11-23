Κυρανάκης: Θα αλλάξει ο τρόπος ανανέωσης στα διπλώματα οδήγησης – Γιατροί υπογράφουν χωρίς να εξετάζουν

Για την κατάσταση που επικρατεί τους δρόμους, τα διπλώματα οδήγησης και τη φάμπρικα που τα ανανεώνει καθώς και για το όριο ταχύτητας που δεν τηρείται, μίλησε ο Κώνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» και τόνισε πως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με γιατρούς που χωρίς να εξετάζουν, υπογράφουν χαρτιά για την ανανέωση στα διπλώματα οδήγησης.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ που αφορά τις καταγγελίες για φάμπρικα που για 250 ευρώ ανανεώνει διπλώματα σε ανθρώπους που δεν μπορούν να οδηγήσουν.

«Υπάρχει όντως μεγάλο πρόβλημα με γιατρούς που χωρίς να εξετάζουν, εντελώς ανεύθυνα, υπογράφουν ένα χαρτί για την ανανέωση των διπλωμάτων. Υπάρχουν όντως φάμπρικες αλλά και μεμονωμένες περιπτώσεις.

Από τους πρώτους μήνες που βρίσκονται στο υπουργείο Μεταφορών έχω δεχτεί τέτοιες καταγγελίες, από τα ίδια τα παιδιά των ανθρώπων που ανανεώνουν. Αυτό που αλλάζουμε είναι πως μέσω του ΗΔΙΚΑ σταματά έγχαρτη σφραγίδα, και πλέον μόνο ηλεκτρονικά θα γίνεται η έγκριση της ικανότητας οδήγησης από έναν γιατρό.

Άρα κάθε δίπλωμα θα φαίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο και θα φαίνεται από ποιον γιατρό έγινε. Θα υπάρχει και ένα σύστημα που θα βοηθά να μην ανανεώνονται τα διπλώματα που δεν πρέπει.

Εξετάσεις οφθαλμολογικές και άλλες που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κάποιος είναι ακατάλληλος, θα συνδέεται με την ΗΔΙΚΑ και θα βλέπει ο γιατρός κάποιες ενδείξεις και δεν θα υπογράφει».

Σε σχέση με τον νέο ΚΟΚ, τα πρόστιμα και το όριο ταχύτητας είπε: «Ο νέος ΚΟΚ έχει ξεχωρίσει την οδήγηση με πάνω από 200 χλμ. την ώρα ως ακραία επικίνδυνη για αυτό από την πρώτη παράβαση που εντοπίζεται, υπάρχει πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο.

Έχει και ποινικές συνέπειες, ακόμα και αν δεν προκύψει σωματική βλάβη».