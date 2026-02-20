MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Τα διαθέσιμα χρήματα πηγαίνουν κατά προτεραιότητα στον ενεργό σιδηρόδρομο για να μην έχουμε ξανά Τέμπη στην Ελλάδα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί έργα που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη για μέσο σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, γιατί η «Ευρώπη χρηματοδοτεί τις συνδέσεις λιμένων και αερολιμένων». Ο κ. Κυρανάκης σημείωσε επίσης ότι οι διαθέσιμοι πόροι θα κατευθυνθούν, κατά προτεραιότητα, όπου υπάρχει ενεργός σιδηρόδρομος, «για να μην ξαναέχουμε ποτέ Τέμπη στην Ελλάδα».

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί έργα που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο, δηλαδή έργα τα οποία συνδέουν συνολικά τις ευρωπαϊκές πόλεις. Η Κρήτη είναι ένα νησί. Πανέμορφο νησί αλλά νησί. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για σιδηροδρόμο αποκλειστικής χρήσης, εκτός του Διευρωπαϊκού Δικτύου», εξήγησε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο δημιουργίας μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, ο κ. Κυρανάκης δήλωσε ότι οι διαθέσιμοι πόροι θα κατευθυνθούν στον κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα, το ενεργό σιδηροδρομικό δίκτυο. «Δεν έχουμε το περιθώριο, ως κοινωνία, ως πολιτεία, όχι ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να ξαναθέσουμε τον σιδηρόδρομο σε εγκατάλειψη, όπως έγινε την τελευταία 15ετία, τη δεκαετία της κρίσης, που έγιναν όλα αυτά που γνωρίζετε καλά, και εσείς και εγώ, στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Άρα λοιπόν όπου έχουμε ενεργό σιδηρόδρομο, εκεί θα πάνε κατά προτεραιότητα τα χρήματα, για να μην ξαναέχουμε ποτέ Τέμπη στην Ελλάδα», σημείωσε ο κ. Κυρανάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κωνσταντίνος Κυρανάκης

