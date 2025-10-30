MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Στις αρχές Νοεμβρίου οι πρώτες κλήσεις από τη σύνδεση των καμερών με το gov.gr

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου θα έρθουν οι πρώτες κλήσεις από τη σύνδεση των καμερών με το gov.gr, τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφερόμενος στα στοχευμένα μέτρα για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. 

Δήλωσε ότι οι πρώτες κάμερες έχουν τοποθετηθεί, και θα μπουν και άλλες, καθώς εκπαιδεύεται ο αλγόριθμος της τεχνητής νοημοσύνης και βρισκόμαστε σε καλό επίπεδο.
 
Διευκρίνισε ότι οποιαδήποτε περιφέρεια, δήμος η οργανισμός επιθυμεί να τοποθετήσει κάμερες, κατόπιν έγκρισης, θα μπορεί να το κάνει.

Ερωτηθείς για το κυκλοφοριακό  δεσμεύθηκε ότι θα επεκταθεί η χωρητικότητα των μέσων μαζικής μεταφοράς ενώ η γραμμή 4 του μετρό προχωράει.

Δήλωσε ότι η συντήρηση στις γραμμές  2 και 3 το μετρό είναι καλή με το πρόβλημα να εντοπίζεται στους παροπλισμένους συρμούς ενώ δεν υπάρχουν ρωγμές στις ράγες αλλά φυσιολογική φθορά. 

Έκανε γνωστό ότι ένα έργο για την πλήρη ανακαίνιση των συρμών του ηλεκτρικού είναι σε εξέλιξη στον Βόλο και πρόσθεσε ότι στις αρχές του 26 θα αρχίσουν να έρχονται συρμοί για δοκιμαστικές λειτουργίες.

Δεσμεύθηκε ότι το καλοκαίρι δεν θα υπάρχει λεωφορείο χωρίς κλιματισμό και μέχρι το 2027 θα έχουμε 1.500 καινούργια λεωφορεία.

Κωνσταντίνος Κυρανάκης

