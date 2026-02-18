Κυρανάκης: Ο κόσμος θα βλέπει στο κινητό του όλα τα τρένα Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Σημαντικές αλλαγές στον ελληνικό σιδηρόδρομο προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια συνολική προσπάθεια εκσυγχρονισμού με νέα ψηφιακά εργαλεία, συστήματα ασφαλείας και τεχνολογικές υποδομές.

Μιλώντας στο MEGA, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μέρα νύχτα δουλεύουμε για να αλλάξουμε τα τρένα. Και το κάνουμε».

Νέα εφαρμογή για παρακολούθηση τρένων σε πραγματικό χρόνο

Όπως αποκάλυψε, για πρώτη φορά οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις επιβατικές αμαξοστοιχίες στη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη μέσω ειδικής εφαρμογής.

«Για πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας μία εφαρμογή και ο κόσμος θα την έχει στο κινητό του την επόμενη εβδομάδα. Είναι η πρώτη φορά που το ανακοινώνω. Ο κόσμος θα μπορεί να δει όλα τα επιβατικά τρένα στο κινητό του μέσω του railway.gov.gr», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τον επόμενο μήνα θα ενταχθούν στην πλατφόρμα και οι υπόλοιπες αμαξοστοιχίες, συμπεριλαμβανομένων των εμπορευματικών.

«Είναι μία επιπλέον δικλείδα που δεν υπήρχε, ούτε είναι η νόρμα στην υπόλοιπη Ευρώπη», υπογράμμισε.

Νέο σύστημα εντοπισμού με ακρίβεια εκατοστών

Ο αναπληρωτής υπουργός έκανε λόγο για ένα νέο, καινοτόμο σύστημα εντοπισμού συρμών, το οποίο – όπως είπε – προσφέρει ακρίβεια έως και 5 εκατοστά, με συνεχή αναμετάδοση δεδομένων.

«Έχουμε πετύχει με ένα σύστημα εντελώς καινοτόμο, με επίγειους σταθμούς, με διασταυρώσεις, με τεχνολογία αιχμής, ακρίβεια 5 εκατοστών και αναμετάδοση κάθε δευτερόλεπτο», δήλωσε.

Παράλληλα, εξήγησε ότι κάθε παραβίαση κανόνων θα ενεργοποιεί αυτόματα προειδοποιήσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ να προχωρά ακόμη και σε ακινητοποίηση αμαξοστοιχιών για την αποφυγή σύγκρουσης.

«Κάθε φορά που θα παραβιάζεται ένας κανόνας χτυπάει καμπανάκι. Το κέντρο ελέγχου θα έχει τα απαραίτητα πρωτόκολλα ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγκρουση», ανέφερε.

«Το ETCS θα λειτουργήσει πλήρως το 2026»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο σύστημα ασφαλείας ETCS, επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λειτουργήσει στην Ελλάδα.

«Το ETCS δεν έχει λειτουργήσει ούτε μία μέρα στην Ελλάδα. Θα λειτουργήσει στο 100% του Αθήνα – Θεσσαλονίκη από το καλοκαίρι του 2026», τόνισε.

Κάμερες, νέα τρένα και εκσυγχρονισμός

Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε επίσης στην εγκατάσταση καμερών σε συρμούς και σήραγγες, καθώς και στην προμήθεια νέων τρένων, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια συνολική αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου.

«Ο ΟΣΕ αλλάζει στην πράξη», κατέληξε, θέλοντας να αναδείξει – όπως είπε – τη μετάβαση σε ένα πιο σύγχρονο και ασφαλές σιδηροδρομικό σύστημα.