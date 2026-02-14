Κυρανάκης: Ιστορική μείωση των θανατηφόρων τροχαίων το 2025 – Πάνω από 40.000 παραβάσεις εντοπίζουν καθημερινά οι AI κάμερες στην Αττική

Στην εκπομπή Ραντάρ του ΕΡΤnews radio 105,8 με τους Μάκη Πολλάτο και τη Ντόνα Δρούτσα μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και αναφέρθηκε σε όλες τις παρεμβάσεις του υπουργείου για τη βελτίωση του κυκλοφοριακού, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει από την εισιτηριοδιαφυγή έως τα γκράφιτι σε συρμούς αλλά και στις κάμερες στους δρόμους της Αττικής.

Για τη γραμμή 4 του Μετρό

O κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε αρχικά στις εργασίες που πραγματοποιούνται για τη γραμμή 4 του Μετρό, κάνοντας λόγο για τη βασική παράμετρο προκειμένου «να μπορέσει να βελτιωθεί το κυκλοφοριακό στην Αθήνα».

«Η γραμμή 4 είναι μια νέα εντελώς γραμμή του Μετρό που θα μπορέσει να μετακινήσει χιλιάδες κόσμου, οι οποίοι σήμερα κατά κανόνα μετακινούνται με το αυτοκίνητο ή εν πάση περιπτώσει με κάποια οδική μεταφορά. Άρα λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιταχύνουμε αυτό το έργο, το οποίο προφανώς έχει προβλήματα», υπογράμμισε και προσέθεσε πως:

«Όταν σκάβεις κάτω από την Αθήνα, κατά κανόνα βρίσκεις αρχαία, αλλά σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι ο μετροπόντικας έχει φτάσει μέχρι και τον Ευαγγελισμό είναι μια θετική εξέλιξη και συνεχίζονται οι προσπάθειες και από την άλλη πλευρά ώστε η σήραγγα να τελειώσει και να ξεκινήσουν τα έργα της κατασκευής των σταθμών και των συστημάτων».

Όπως είπε το χρονοδιάγραμμα θα ανακοινωθεί επίσημα το προσεχές διάστημα με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Δήμα μόλις «λήξουν κάποια θέματα νομικού και τεχνικού χαρακτήρα».

Οι παρεμβάσεις για τον περιορισμό των γκράφιτι στους συρμούς του Ηλεκτρικού

Όσον αφορά το πολυνομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο, ανέφερε ότι «είναι σε εκκρεμότητα στο υπουργείο Μεταφορών εδώ και περίπου 6 χρόνια».

«Ουσιαστικά μαζεύονται διατάξεις από όλους τους κλάδους, από όλους τους τομείς, από όλες τις ενώσεις και ομοσπονδίες. Άρα είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται να λύσει προβλήματα και να ικανοποιήσει αιτήματα πολλών κλάδων. Όμως βρήκαμε την ευκαιρία να προσθέσουμε και διατάξεις οι οποίες αφορούν τους στόχους αυτής της περιόδου. Βασικός μας στόχος είναι να έχουμε αξιοπρεπείς, καθαρές και σύγχρονες μεταφορές και ειδικά στη γραμμή 1 του Ηλεκτρικού, όπου βλέπουμε συχνούς βανδαλισμούς, βλέπουμε γκράφιτι 20 ετών, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι τα βρωμίζουν χωρίς να καταλαβαίνουν ότι επιβαρύνουν το γενικό σύνολο», είπε αρχικά.

Μάλιστα ανέφερε ότι θα υπάρχουν διατάξεις που θα προβλέπουν για πρώτη φορά «τσουχτερό πρόστιμο» το οποίο μπορεί να αγγίξει και τα 40.000 ευρώ ή κοινωφελή εργασία εάν κάποιος συλληφθεί να βανδαλίζει συρμό.

«Ερχόμαστε και φέρνουμε μία σειρά από διατάξεις οι οποίες για πρώτη φορά προβλέπουν κοινωφελή εργασία γι’ αυτόν που συλλαμβάνεται να κάνει γκράφιτι, να βανδαλίζει συρμούς ή σταθμούς ή εναλλακτικά ένα πολύ τσουχτερό πρόστιμο το οποίο μπορεί να αγγίξει και τα 40.000 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έχει έρθει η ώρα, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, να υπάρχει ένα ηθικό δίδαγμα απ’ όλη αυτή την ιστορία. Να ξέρεις ότι αν κάνεις μία ζημιά η οποία επηρεάζει το κοινωνικό σύνολο, είναι μια δημόσια περιουσία, θα πρέπει να τη διορθώσεις κιόλας, να την καθαρίσεις. Άρα λοιπόν είναι ένα από τα μέτρα αποτροπής», προσέθεσε.

Μάλιστα ο κ. Κυρανάκης προανήγγειλε μία συνολική παρέμβαση που δεν θα επικεντρώνεται στα πρόστιμα αλλά θα υπάρχει και επιτήρηση τόσο με το δίκτυο των καμερών των σταθμών όσο και τη χρήση drones και με τις συλλήψεις αλλά και με το πρόγραμμα αντι-γκράφιτι στο «ντύσιμο» των συρμών.

«Το άλλο, το οποίο κάνουμε ούτως ή άλλως και δεν χρειάζεται νομοθέτηση, είναι η επιτήρηση με drones στη γραμμή 1 και με ένα εκτεταμένο δίκτυο καμερών, το οποίο αποδίδει ήδη μαζί με την αστυνομία και το εξειδικευμένο πρόγραμμα Αριάδνη, έχουν γίνει πάρα πολλές συλλήψεις και προσαγωγές», ανέφερε ακόμα και προσέθεσε πως έχουν συλληφθεί και ανήλικοί.

«Το πρόγραμμα αντι-γκράφιτι δηλαδή στους συρμούς της γραμμής 1 και στους τωρινούς αλλά και στους καινούργιους, ο πρώτος εκ των οποίων έρχεται στο τέλος Μαρτίου του επόμενου μήνα θα έχουν αντι-γρκάφιτι, το οποίο σημαίνει ότι την επόμενη μέρα από τον ενδεχόμενο βανδαλισμό, αυτό θα μπορεί να καθαρίζεται ώστε να έχουμε μια πιο αξιοπρεπή και καθαρή εικόνα στους συρμούς. Φέτος το 2026. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο ο κόσμος θα δει μία πολύ μεγάλη διαφορά στον Ηλεκτρικό», προσέθεσε.

Για τη συχνότητα των δρομολογίων στο Μετρό και στον Προαστιακό

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αναφέρθηκε και στη συχνότητα των δρομολογίων στο Μετρό.

Όπως είπε η συχνότητα των δρομολογίων σε ώρες αιχμής είναι 4 λεπτά στη γραμμή 3 του Μετρό και του χρόνου τέτοια εποχή θα είμαστε κοντά στα 3,5 λεπτά γιατί έρχονται και άλλοι συρμοί και στη γραμμή 2 είναι 4,5 λεπτά.

«Η γραμμή 3 από τον Πειραιά μέχρι το αεροδρόμιο που μεταφέρει πάρα πολύ κόσμο καθημερινά. Συνολικά στο Μετρό στις γραμμές 2 και 3 συν τον Ηλεκτρικό γίνονται 800.000 διαδρομές κάθε μέρα», προσέθεσε.

Ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ακόμα πως «αυτή η συχνότητα δεν ήταν ίδια τα προηγούμενα χρόνια. Την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα 15-19 οι γραμμές 2 και 3 λειτουργούσαν με 40 συρμούς. Σήμερα έχουμε 52 συρμούς και μέχρι τέτοια εποχή του χρόνου θα είμαστε κοντά στους 60. Άρα υπάρχει μια πολύ σημαντική βελτίωση, παρότι ο κόσμος στην Αθήνα συνολικά είναι πολύ περισσότερος».

«Εμείς αυτό που κάνουμε είναι για τον περισσότερο κόσμο που έχει έρθει στην Αθήνα, είναι να βάλουμε περισσότερους συρμούς και περισσότερα λεωφορεία και περισσότερους οδηγούς για να εξυπηρετήσουμε δρομολόγια. Νομίζω το ίδιο θα γίνει και στον Προαστιακό, διότι τα νέα τρένα τα οποία φέρνει ο ιταλικός όμιλος δεν είναι μόνον για υπεραστικά, είναι και για προαστιακά δρομολόγια», προσέθεσε.

Μάλιστα, όπως εξήγησε ο Προαστιακός της Αττικής τον περασμένο Μάρτιο είχε μια συχνότητα δρομολογίων περίπου 45 λεπτά και αλλάζοντας την πολιτική στα δρομολόγια σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη πλέον «εντός αστικού ιστού έχουμε 20 λεπτά και αυτό θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο με τα τρένα που έρχονται από την άνοιξη του 27 και μετά για να πέσουμε και να δώσουμε μία καλή συχνότητα αντίστοιχη του Ηλεκτρικού ή σε κάποιες περιπτώσεις και του Μετρό και στον Προαστιακό».

Για την 24ωρη λειτουργία του Μετρό

Για την 24ωρη λειτουργία του Μετρό κάθε Σάββατο σε συνδυασμό με την 24ωρη λειτουργία 20 γραμμών λεωφορείων και του Τραμ, ο κ. Κυρανάης έκανε λόγο για «ένα μέτρο το οποίο έχει πάει πάρα πολύ καλά».

«Είμαστε ευχαριστημένοι διότι ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει. Έχει πάνω από 60.000 επικυρώσεις κάθε Σάββατο με αυξητική τάση. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι που βάζουν πλάτη κάθε Σάββατο βράδυ με τη βάρδια τους, την ώρα που όλη η Αθήνα είναι έξω για ποτό, στην κυριολεξία σώζουν ζωές. Και αυτό αποτυπώνεται και στα νούμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά και προσέθεσε πως το 2025 «είχαμε 522 θανατηφόρα τροχαία δυστυχώς, αλλά είναι η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα».

Μάλιστα προσέθεσε πως «είναι λιγότερα θανατηφόρα και από τα χρόνια του Covid και είναι και η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση από χρονιά σε χρονιά από το 24 προς 25…Άρα λοιπόν τα μέτρα για την οδική ασφάλεια και ο ΚΟΚ και το 24ωρο Μετρό και αυτοκινητόδρομοι όπως ο Πατρών-Πύργου που παραδόθηκαν, αλλά και άλλα μέτρα τα οποία υιοθετήσαμε και μετά από παρεμβάσεις συγγενών θυμάτων τροχαίων. Όλα αυτά έχουν παίξει το ρόλο τους και έχουμε μία πολύ μεγάλη μείωση».

Για του νέους συρμούς στα τρένα

Όσον αφορά του νέους συρμούς ο κ. Κυρανάκης ανέφερε πως «έχουν παραγγελθεί από τον Δεκέμβριο, 23 νέοι συρμοί, υπεραστικοί και προαστιακοί».

«Εμείς πετύχαμε μια συμφωνία να έρθουν οι πρώτοι σε 18 μήνες και να ολοκληρωθεί ο νέος στόλος των 23 συρμών έως το τέλος του 2027 και μάλιστα για πρώτη φορά ψηφίσαμε στη Βουλή μια τροποποίηση η οποία έχει ρήτρα καταγγελίας αυτής της σύμβασης», προσέθεσε και σημείωσε πως «αυτή τη φορά, αν δεν τηρήσει δεσμεύσεις η Hellenic Train, οποιοσδήποτε είναι στο υπουργείο Μεταφορών εκείνη την εποχή, θα έχει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης η οποία υπάρχει. Έχουν νέας γενιάς συστήματα ασφαλείας. Ήδη το πρώτο τρένο είναι στη Θεσσαλονίκη και εκτελεί δοκιμαστικά δρομολόγια και τα νέα τρένα μαζί με τη νέα υποδομή και στους νέους σταθμούς σημαίνουν την πραγματική αλλαγή στον ελληνικό σιδηρόδρομο», προσέθεσε.

Για τις κάμερες στους δρόμους της Αττικής

Αναφερόμενος στις κάμερες στους δρόμους της Αττικής, ο κ. Κυρανάκης έκανε λόγο για δύο κατηγορίες καμερών.

«Υπάρχουν οι ήδη εγκατεστημένες παλαιάς γενιάς, οι οποίες, όπως για παράδειγμα της Αττικής Οδού, στέλνουν πρόστιμα με ψηφιακό τρόπο, κάτι που συμβαίνει ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο. Είναι μια διαδικασία η οποία παλαιότερα έπαιρνε από έξι έως και οκτώ χρόνια για να σου έρθει μια ειδοποίηση για παράβαση την οποία έχει εντοπίσει μια κάμερα της Αττικής Οδού. Αυτό συμβαίνει τώρα σε δύο μέρες με ψηφιακό τρόπο», ανέφερε αρχικά.

Η δεύτερη κατηγορία είναι «οι νέας γενιάς AI κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες έχουν εκπαιδευτεί, λειτουργούν πιλοτικά, δείχνουν σοκαριστικά στοιχεία. Σοκαριστικά με την έννοια ότι είναι είναι πολύ μεγαλύτερη συχνότητα των παραβάσεων των Αθηναίων οδηγών από αυτήν που νομίζουμε. Για παράδειγμα σε ένα δίκτυο 8 καμερών που λειτουργεί σήμερα, καθημερινά εντοπίζονται πάνω από 40.000 παραβάσεις. Αυτός είναι ένας αριθμός ο οποίος είναι δυσθεώρητος και πραγματικά σοκαριστικός».

Όπως είπε πρόκειται για παραβάσεις που έχουν καταγράψει οι κάμερες αφορούν κυρίως παραβίαση του ορίου ταχύτητας, ερυθρού σηματοδότη, χρήση κινητού ή οδήγηση σε λεωφορειολωρίδα.

Ο κ. Κυρανάκης ανέφερε πως «οι κάμερες της Περιφέρειας Αττικής θα φτάσουν μέχρι το καλοκαίρι συνολικά τις 366. Αυτή τη στιγμή έχει εγκατασταθεί ένας μικρός αριθμός και προχωρά».

Μάλιστα όσον αφορά τον ερυθρό σηματοδότη ο κ. Κυρανάκης ανέφερε πως «υπάρχει τεράστια παραβατικότητα».

Ακόμα ανέφερε ότι υπάρχει σημαντική μείωση στις κλήσεις για τη μη χρήση κράνους. «Έχει κάνει πολύ σημαντική δουλειά η Ελληνική Αστυνομία και η Τροχαία με αυστηρούς ελέγχους και χρήση κράνους πραγματικά σώζει ζωές, είναι από τους βασικούς παράγοντες μείωσης των θανατηφόρων και το 2025».

Όσον αφορά τις κλήσεις από τις κάμερες ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών δήλωσε πως «αυτή την στιγμή δεν πηγαίνουν οι κλήσεις, διότι οι κάμερες αυτές λειτουργούσαν πιλοτικά για να δούμε τον όγκο και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Άρα μέχρι τα μέσα Μαρτίου, ουσιαστικά θα υπάρχει μία κατανομή του όγκου δουλειάς στα αστυνομικά τμήματα, θα γίνεται η εκπαίδευση αυτή τη στιγμή από την Αστυνομία σε συνεργασία με εμάς και με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για να μπορέσει να λειτουργήσει ορθολογικά αυτό το σύστημα και να μπει μια τάξη».

«Υπενθυμίζω όμως ότι ήδη εγκατεστημένες κάμερες αποδίδουν ψηφιακά κλήσεις, δηλαδή όπου προϋπήρχαν κάμερες της προηγούμενης τεχνολογικής γενιάς, αυτές δίνουν κλήσεις στο gov.gr. Το 2025 είχαμε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία της χώρας. Νομίζω ότι είναι κάτι θετικό, το οποίο προφανώς πρέπει να συνεχιστεί», προσέθεσε.

Για το χαμηλό όριο ταχύτητας των 30 χιλιομέτρων

Ο κ. Κυρανάκης εξήγησε ακόμα πως «το χαμηλό όριο ταχύτητας των 30 χιλιομέτρων αφορά τα στενά εντός αστικού ιστού, δεν αφορά κεντρικές οδικές αρτηρίες, ούτε οδικές αρτηρίες διπλής κατεύθυνσης ή οδικές αρτηρίες με νησίδα και ούτω καθ’ εξής».

«Δηλαδή αφορά στενά μεταξύ πολυκατοικιών, όπου μπορεί να σου πεταχτεί ένα παιδί ή ένας πεζός και δεν έχεις το χρονικό περιθώριο να φρενάρεις για να μπορέσεις να τον αποφύγεις», προσέθεσε και σημείωσε πως «στις υπόλοιπες αρτηρίες, στις πιο κεντρικές αρτηρίες των δήμων μας και τις διαδημοτικές, όπως η Κηφισίας, η Συγγρού και η Μεσογείων, τα όρια είναι προφανώς υψηλότερα και πιο λογικά».

«Οι δήμοι όμως είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη να ρυθμίσουν και να βάλουν πινακίδες με βάση τις δυνατότητες που δίνει ο Κώδικας. Άρα αν κάποιος πολίτης δει ένα παράλογο όριο σε κάποια κεντρική οδική αρτηρία, δηλαδή π.χ. σε έναν δρόμο με νησίδα και διπλής κατεύθυνσης, να έχει μπει μία πινακίδα 30 χιλιομέτρων, είναι λάθος και πρέπει να διορθωθεί, να μας το υποδείξει για να κάνουμε και τις απαραίτητες ενέργειες απέναντι στον κάθε δήμο ο οποίος μπορεί να έχει κάνει λάθος», συμπλήρωσε.

Για το πρόβλημα με τα βρώμικα λεωφορεία

Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που υπήρξε με τα βρώμικα λεωφορεία λόγω προβλήματος με τη σύμβαση για την καθαριότητά τους.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών έκανε λόγο για «πρόβλημα της προηγούμενης εβδομάδας», το οποίο πλέον έχει διορθωθεί και «σήμερα τα λεωφορεία είναι καθαρά στο σύνολό τους».

Όπως εξήγησε το ζήτημα «προέκυψε διότι κάποιες εταιρείες στον διαγωνισμό καθαριότητας, ο οποίος ήταν εν εξελίξει εκβιαστικά, κατέθεσαν προσφυγές γνωρίζοντας ότι δεν έχουν καμία δυνατότητα συμμετοχής, διότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια. Απλά για εκβιαστικούς λόγους ήθελαν να καθυστερήσουν την σύμβαση καθαριότητας η οποία έρχεται προσυπογράφει έγιναν συμβάσεις-γέφυρα στα επτά αμαξοστάσια του ΟΑΣΑ».

«Στα λεωφορεία από χθες έχουν μπει τα συνεργεία και είναι καθαρά», προσέθεσε.