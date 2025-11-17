Κυρανάκης για το περιστατικό στη Σίνδο: Με αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης δεν μπορεί μια γραμμή να καταληφθεί από άλλο τρένο

Στo περιστατικό με τον συρμό που εκτελούσε δρομολόγιο του προαστιακού σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης-Λάρισας αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Κυρανάκης.

«Όταν χαράσσεται μια πορεία τρένου με αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης, δεν μπορεί αυτή η γραμμή να είναι λάθος, με την έννοια ότι δεν μπορεί αυτή να καταληφθεί από άλλο τρένο», ανέφερε ο υπουργός, απαντώντας στη Βουλή, σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Λιακούλη, για το περιστατικό.

«Όποια γραμμή και να επιλέξει ο σταθμάρχης ή ο χειριστής κυκλοφορίας, με αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης, αυτή ανήκει στο συγκεκριμένο τρένο. Δεν μπορεί να μπει άλλη αμαξοστοιχία», σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός και σημείωσε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή λειτουργεί αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης, έχει ολοκληρωθεί η σύμβαση 717 και η χάραξη της πορείας των τρένων, πέριξ του σταθμού της Σίνδου, γίνεται με αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης.

H βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είπε ότι το τρένο κινήθηκε για αρκετά μεγάλη απόσταση σε λάθος γραμμή, εξαιτίας -όπως ειπώθηκε από υπάλληλο- «ενός λάθους με το κλειδί» και ο συρμός οπισθοχώρησε για να μπει στη σωστή γραμμή. «Παρά το γεγονός ότι υπήρξε νομοσχέδιο τον Ιούλιο 2025, για τον εκσυγχρονισμό των τρένων, την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και για όλα αυτά τα μεγαλεπήβολα σχέδια που ακούσαμε, δυστυχώς είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό», είπε η κ. Λιακούλη.

Επίσης παρατήρησε ότι «υπήρξε μεγάλη προσπάθεια από την κυβέρνηση να δικαιολογήσει κάτι που δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν οι δύο εμπλεκόμενοι, ο ΟΣΕ και η Hellenic Train, με τον έναν να διαψεύδει τον άλλον, διότι ο ΟΣΕ είπε ότι δεν έγινε τίποτε και αυτό είναι στη φαντασία των ανθρώπων και από την άλλη, η Hellenic Train δήλωσε ότι αυτό συνέβη, ότι ήταν λάθος, ότι δεν ειδοποιήθηκαν σωστά, ότι μπήκε στη λάθος γραμμή και ότι πήρε οπισθοπορεία για να βγει και να ξαναμπεί στη σωστή γραμμή».

Αυτά, σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι μόνο επικίνδυνα, είναι και εξόχως ανησυχητικά και ο κόσμος πρέπει να ξέρει την αλήθεια, αν μπορούν να ανέβουν στο τρένο.

Κυρανάκης: «Κακώς το προσωπικό της αμαξοστοιχίας δεν ειδοποίησε τους επιβάτες γι’ αυτόν τον χειρισμό»

«Είμαι της άποψης ότι τα προβλήματα πρέπει να τα κοιτάζουμε κατάματα και να ενημερώνουμε τον κόσμο με διαφάνεια», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης και έδωσε την εξής εικόνα, για το περιστατικό: «Εδώ λοιπόν, έχουμε μια περιοχή στην οποία λειτουργεί αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης. Έχει ολοκληρωθεί η σύμβαση 717 και η χάραξη της πορείας των τρένων, πέριξ του σταθμού της Σίνδου, γίνεται με αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης. Δεν μπαίνει λοιπόν ένα τρένο σε καμία λάθος γραμμή, όταν η πορεία του χαράσσεται αυτόματα από τους χειριστές, εν προκειμένω από τον σταθμάρχη, με ένα σύστημα το οποίο εσείς έχετε πει, ως παράταξη, ότι αν υπήρχε, δεν θα είχαμε Τέμπη. Αυτό δεν έχετε πει; Εδώ λοιπόν λειτούργησε το σύστημα αυτό και ένας χειρισμός στα όρια του σταθμού, ο οποίος γίνεται καθημερινά στην Ευρώπη, σε πάρα πολλούς σιδηροδρόμους. Ο συρμός έπρεπε να αφήσει τους επιβάτες στην αποβάθρα, ήταν σταθμός του προαστιακού και έπρεπε, μεταξύ των ορίων του σταθμού, μεταξύ των δύο κλειδιών δηλαδή, των δύο διασταυρώσεων, έπρεπε να φτάσει στο κλειδί μετά τον σταθμό ώστε να κάνει την οπισθοπορεία και να αφήσει τους επιβάτες στην αποβάθρα».

Ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε στο σημείο αυτό, ότι η σύγχυση στον κόσμο δημιουργήθηκε «διότι κακώς, και γι’ αυτό εγκαλέσαμε την Hellenic Train, κακώς το προσωπικό της αμαξοστοιχίας δεν ειδοποίησε τους επιβάτες γι’ αυτόν τον χειρισμό».

«Άρα λοιπόν προκύπτει το ερώτημα, το οποίο θέλω να κάνω σε εσάς με ειλικρίνεια: όταν έχουμε σύστημα τηλεδιοίκησης, διότι εδώ έχουμε, μπορεί να μπει ένα τρένο σε λάθος γραμμή;», είπε ο κ. Κυρανάκης.

«Με όλο το σεβασμό δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν κατάλαβα. Εγώ θα φταίω που δεν κατάλαβα, προφανώς… Αλλά επειδή θα είναι και άλλοι σαν εμένα, “μικρόνοοι”, ξεμπερδέψτε το πράμα!», σχολίασε η Ευαγγελία Λιακούλη και συνέχισε: «Μας ακούει ο κόσμος. Να είστε πιο κατανοητός, όταν μας μιλάτε. Μπήκε ή δεν μπήκε το τρένο σε λάθος γραμμή; Απλό είναι το ερώτημα. Δώσατε ένα βίντεο, το οποίο παρακολούθησα επανειλημμένα, που έδειχνε ότι το τρένο μπήκε σε λάθος γραμμή».

Η βουλευτής ανέφερε επίσης: «Αν υπήρξε αυτό το περιστατικό, τι θα κάνουμε; Θα το θάψουμε κάτω από το χαλί; Θα πούμε υπήρχε τηλεδιοίκηση και δεν έγινε τίποτα; Το τρένο μπήκε σε λάθος πορεία. Πήρε λάθος κλειδί, δεν το ειδοποίησε κανείς και πήγαιναν ντουγρού οι άνθρωποι προς… Θεός φυλάξει… Θα πρέπει να το αφήσουμε αυτό έτσι; Ή θα πρέπει να το εξιχνιάσουμε σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να δώσουμε τις απαντήσεις που πρέπει;».

«Είμαι σίγουρος κυρία Λιακούλη ότι καταλαβαίνετε. Απλά λέτε δημοσίως ότι δεν καταλαβαίνετε για να δημιουργήσετε εντυπώσεις, με πολιτική σκοπιμότητα, κατά τη γνώμη μου», απάντησε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και σημείωσε: «Στη Σίνδο έχουμε τέσσερις γραμμές, δύο ανόδου και δύο καθόδου. Οι δύο εξυπηρετούν υπεραστικά δρομολόγια, τα InterCity, και οι άλλες δύο εξυπηρετούν προαστιακά δρομολόγια. Όταν λοιπόν φτάνει στο πρώτο κλειδί, προ του σταθμού, το τρένο, πρέπει να αλλάξει γραμμή, να μπει από την υπεραστική γραμμή στην προαστιακή γραμμή. Όταν αυτό δεν είναι δεν είναι εφικτό, που συμβαίνει σε αρκετούς ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους, για πάρα πολλούς λόγους, τότε ποια επιλογή μένει; Πρέπει να πας στο επόμενο κλειδί και να επιστρέψεις πίσω, διότι ένα τρένο δεν μπορεί ούτε να στρίψει ούτε να μεταπηδήσει από γραμμή σε γραμμή. Αλλάζει γραμμή, όταν μπαίνει σε κλειδί.

Όταν έχω σύστημα τηλεδιοίκησης, που εδώ έχω, επιλέγει μια γραμμή το σύστημα και αυτή η γραμμή κλειδώνει, δεν μπορεί να μπει άλλο τρένο. Είναι αδύνατο να μπει άλλο τρένο στην ίδια γραμμή, όταν η γραμμή κλειδώνει με τηλεδιοίκηση», είπε ο αναπληρωτής υπουργός και σημείωσε ότι «δεν θα μπορούσε να μπει άλλο τρένο στην ίδια γραμμή, πολύ περισσότερο που η γραμμή που χαράχτηκε ήταν ίδιας κατεύθυνσης δεν ήταν αντίθετης κατεύθυνσης, αλλά ακόμη και σε μια τέτοια περίπτωση, η γραμμή με τηλεδιοίκηση κλειδώνει. Αν εσείς λέτε, και πρέπει να το απαντήσετε, ότι με χάραξη τρένου, με αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης, πάλι υπάρχει περιθώριο λάθους, θέλω, σας παρακαλώ, να το απαντήσετε».

«Εγώ είπα δημοσίως», συνέχισε ο κ. Κυρανάκης, ότι «δεν κατηγορώ τους επιβάτες οι οποίοι εξέφρασαν μια ανησυχία. Σωστά την εξέφρασαν. Είπα ότι η Hellenic Train και το προσωπικό της έπρεπε να ενημερώσει για τον λόγο αλλαγής χάραξης, όπως κάνει σε άλλες περιπτώσεις».

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ