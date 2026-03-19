Κυρ. Βελόπουλος: Ψεύδεται η κυβέρνηση όταν λέει ότι η χώρα μας δεν εμπλέκεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας, νωρίτερα στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι η κυβέρνηση ψεύδεται όταν λέει ότι η χώρα μας δεν εμπλέκεται, λέγοντας: «Χρησιμοποιήθηκαν ελληνικοί patriot για να αναχαιτιστεί ιρανικός πύραυλος. Άρα, κύριοι, έχουμε εμπλοκή της χώρας».

Ο κ. Βελόπουλος κάλεσε την κυβέρνηση να φέρει πίσω στην Ελλάδα «τους στρατιώτες και τους patriot», επισημαίνοντας ότι είναι «για την υπεράσπιση της Ελλάδας και όχι για τους πλούσιους Σαουδάραβες».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι «το πόσο πατριώτες είστε (εν. κυβέρνηση) θα φανεί όταν τελειώσει ο πόλεμος, αν θα αφήσετε τα όπλα στην Κάρπαθο και την Κύπρο» ενώ σημείωσε ότι η Αθήνα δεν έκανε «διάβημα για τα τουρκικά F-16 που αναπτύχθηκαν στα κατεχόμενα της Κύπρου».

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις στον τομέα της ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Βελόπουλος, είπε ότι το ρεύμα «που πληρώνει ο Έλληνας έχει εκατό φόρους επάνω».

Δήλωσε ότι θα πρέπει να ειπωθούν αλήθειες «αναφορικά με το ποιος ευθύνεται που δεν έχουμε ενεργειακή πολιτική και είμαστε σε απελπιστική κατάσταση» και τόνισε: «Ευθύνεστε όλοι εσείς, κύριοι. Γιατί; Πείτε μας, ποιος δεν έκανε εξορύξεις; Όλοι εσείς. Ποιος έκλεισε τους λιγνίτες; Όλοι εσείς με την πράσινη απάτη. Ανοίξτε τώρα την Πτολεμαΐδα. Θα μας στοιχίσει φθηνότερα να πληρώνουμε πρόστιμο. Δώσατε 20 δισ. για τις ανεμογεννήτριες και φθηνό ρεύμα δεν έχουμε. Ποιος κήρυξε τον πόλεμο στην Ρωσία; Όλοι εσείς που φέρατε τους Αζόφ εδώ μέσα. Ποιος δεν προχώρησε σε πρόγραμμα εκμετάλλευσης της πυρηνικής ενέργειας; Όλοι εσείς».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος, ανέφερε ότι «τον Απρίλιο λήγουν τα συμβόλαια με την GASPROM», κάτι που όπως εξήγησε, θα οδηγήσει στο να φτάσει «το φυσικό αέριο στα 140 ευρώ». Σημείωσε ότι η χώρα μας θα μπορούσε να προμηθευτεί φθηνό φυσικό αέριο από τη Ρωσία και συμπλήρωσε: «… αν ήμουν κυβέρνηση, θα ζητούσα να αγοράσω από τον Πούτιν φυσικό αέριο για να έχουν οι φτωχοί Έλληνες φθηνό ρεύμα. Ζητήστε συγγνώμη από τον Πούτιν τώρα και αγοράσετε από την Ρωσία φθηνό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Χρειάζεται θάρρος για να πεις “συγγνώμη, έκανα λάθος”. Και εσείς αυτό το θάρρος δεν το έχετε. Βασανίζετε κόσμο».

«Έρχεται Αρμαγεδδώνας. Κάντε κάτι», είπε ο κ. Βελόπουλος απευθυνόμενος στην κυβέρνηση.

Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, είπε ότι «ο μέσος ΕΦΚ στην βενζίνη είναι 0,53 ευρώ το λίτρο στην ΕΕ, ενώ στην Ελλάδα είναι από τους υψηλότερους και φθάνει στα 0,7 ευρώ το λίτρο» και πρόσθεσε: «Η ιταλική κυβέρνηση προχωρά σε μείωση των φόρων στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, μονομερώς. Δεν περιμένει να αποφασίσει το ιερατείο των Βρυξελλών. Δεν είναι ουρά των Βρυξελλών. Τέτοια κυβέρνηση θα κάνει η Ελληνική Λύση».

Τέλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε ότι «είστε η κυβέρνηση των σκανδάλων» και αυτοί «που οδηγήσατε σε σήψη τη χώρα με μίζες, γαλάζιες ακρίδες και κουμπάρους εκατομμυριούχους. Απ’ όπου κι αν σας πιάσουμε λερωνόμαστε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ