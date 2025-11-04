Κυρ. Βελόπουλος: Οι χαρτογιακάδες του Μαξίμου θριαμβολογούν για την Exxon η οποία απειλεί με αποχώρηση από την ΕΕ

«Η Exxon Mobil απειλεί με αποχώρηση από την ΕΕ λόγω των ασφυκτικών ρυθμίσεων για τη βιωσιμότητα. Χαρακτήρισε δε την ΕΕ και την Ελλάδα “υπερ-ρυθμισμένη οικονομία”. Οι χαρτογιακάδες του Μαξίμου ασχολούνται μάλλον με τις δικές τους μπίζνες, τη δολοφονία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του πρωτογενούς τομέα και απλά θριαμβολογούν για την Exxon, η οποία απειλεί με αποχώρηση», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.