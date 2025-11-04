MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Βελόπουλος: Οι χαρτογιακάδες του Μαξίμου θριαμβολογούν για την Exxon η οποία απειλεί με αποχώρηση από την ΕΕ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Η Exxon Mobil απειλεί με αποχώρηση από την ΕΕ λόγω των ασφυκτικών ρυθμίσεων για τη βιωσιμότητα. Χαρακτήρισε δε την ΕΕ και την Ελλάδα “υπερ-ρυθμισμένη οικονομία”. Οι χαρτογιακάδες του Μαξίμου ασχολούνται μάλλον με τις δικές τους μπίζνες, τη δολοφονία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του πρωτογενούς τομέα και απλά θριαμβολογούν για την Exxon, η οποία απειλεί με αποχώρηση», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Κυριάκος Βελόπουλος

