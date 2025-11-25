MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Βελόπουλος: Ο κ. Τσίπρας είναι ανίδεος με την αλήθεια

«Ο κος Τσίπρας, που αποδείχθηκε ανίδεος στα οικονομικά, ανίδεος στα εθνικά θέματα, ανίδεος στην διακυβέρνηση της χώρας, έγραψε ο ίδιος, όπως ισχυρίζεται, ένα βιβλίο στο οποίο μας λέει τα παρακάτω: Για την διαπραγμάτευση φταίει ο Βαρουφάκης, για το δημοψήφισμα φταίει ο Λαφαζάνης, για το Μάτι ο Τόσκας, για τις τηλεοπτικές άδεις ο Παππάς, για το Μακεδονικό ο Κοτζιάς», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συμπλήρωσε: «Για την διαπραγμάτευση ήταν ανίδεος, για το δημοψήφισμα ανίδεος, για το Μάτι ήταν ανίδεος, ανίδεος για τις τηλεοπτικές άδειες, ανίδεος για το Σκοπιανό. Όπως καταλαβαίνουμε ο κος Τσίπρας είναι ανίδεος με την αλήθεια. Διότι, όπως έγραψε και ο ίδιος στο βιβλίο του, το έγκλημα στα Τέμπη ήταν δυστύχημα, ενώ για το Μάτι έκλεισε τα Μάτια και δεν έγραψε τίποτα, επειδή όπως πάντα είναι ανίδεος. Το χειρότερο; Είναι επικίνδυνος».

