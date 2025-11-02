MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Βελόπουλος: Μια από τις κύριες αιτίες της λειψυδρίας αφορά τα 7 εκατ. στρέμματα που κάηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Κάποιος να ενημερώσει τον Έλληνα πρωθυπουργό για τα δήθεν έργα που προετοιμάζει σε σχέση με τη λειψυδρία, ότι μια από τις κύριες αιτίες του προβλήματος αφορά τα 7 εκατομμύρια στρέμματα που κάηκαν τα τελευταία 5 χρόνια με υπαιτιότητα του “ανήξερου” πρωθυπουργού και είναι αυτά που ανακόπτουν το νερό και το χιόνι σε πολλές περιπτώσεις, ώστε οι ταμιευτήρες να γεμίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας: «Ας σκεφτεί ο Έλληνας πολίτης ότι έχουμε τον “πρωθυπουργό της καμένης Ελλάδας” σε όλα τα επίπεδα».

Κυριάκος Βελόπουλος

