Κυρ. Βελόπουλος: Οι παρακολουθήσεις από το Μαξίμου αποδεικνύουν πόσο επικίνδυνη είναι η ΝΔ

«Η παρακολούθηση υπουργών, δημοσιογράφων, μεγαλοεπιχειρηματιών, ακόμη και του αρχηγού ΓΕΕΘΑ από το Μέγαρο Μαξίμου αποδεικνύει το πόσο επικίνδυνη είναι η Νέα Δημοκρατία» δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, επισημαίνοντας: «Πρόκειται για μείζονα υπόθεση που συνιστά εκτός από κατασκοπεία, πρωτοφανή επιχείρηση εκβίασης θεσμικών παραγόντων και λειτουργών από ανθρώπους που λειτουργούν με όρους μαφίας και υποκόσμου».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Οφείλουμε άπαντες να συγχαρούμε τον πρόεδρο του δικαστηρίου κ. Νικόλαο Ασκιανάκη καθώς και τον ακέραιο εισαγγελέα Δημήτρη Παυλίδη που όρθωσαν ανάστημα στις πιέσεις και εκβιασμούς. Αναμένουμε το ίδιο σθένος και από τους λειτουργούς της δικαιοσύνης κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, ώστε η τελευταία ελπίδα για δικαιοσύνη να μην εκλείψει».