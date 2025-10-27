MENOY

Κυρ. Βελόπουλος: Η παραίτηση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι προφυλακίσεις επιβεβαιώνουν την Ελληνική Λύση ότι η ΝΔ εξασφάλιζε “ασυλία” στους εμπλεκομένους

Φωτογραφία: Intime
ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

«Η παραίτηση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και οι προφυλακίσεις λόγω της παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επιβεβαιώνουν πλήρως την Ελληνική Λύση ότι η ΝΔ είναι και παράνομη και ανήθικη καθώς όχι μόνον δεν “διαλεύκανε” το σκάνδαλο αλλά εξασφάλιζε “ασυλία” στους εμπλεκομένους», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συμπλήρωσε: «Η λεηλασία λοιπόν από τις “γαλάζιες ακρίδες” οι οποίες είχαν συνηθίσει σε μία ιδιότυπη “ασυλία”, λαμβάνει τέλος. Εμπλεκόμενοι πολιτικοί και γαλάζιες κομματικές ακρίδες πρέπει να οδηγηθούν στις φυλακές και να επιστρέψουν τα κλεμμένα».

Κυριάκος Βελόπουλος

