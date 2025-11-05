Κυρ. Βελόπουλος: Η ωμή παραδοχή Χατζηδάκη ότι όλοι γνώριζαν για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ, αποδεικνύει πως ήταν σχέδιο της κυβέρνησης

«Για τα ΕΛΤΑ μόνο η κυβέρνηση – θίασος – τσίρκο συνεχίζει να θεατρινίζει, αφού ο κος Χατζηδάκης έβγαλε μια ανακοίνωση, για να διαψεύσει την αποκάλυψη εφημερίδος, για την επιστολή που είχε στα χέρια του, αλλά δεν την διέψευσε την επιστολή, την οποία παρέλαβε», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης: «Η ωμή παραδοχή Χατζηδάκη ότι όλοι γνώριζαν για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ, αποδεικνύει πως ήταν σχέδιο της κυβερνήσεως, το οποίο έκρυβαν από τους πολίτες, εξαπατώντας τους για ακόμα μια φορά ως επιθεώρηση – κυβέρνηση – τσίρκο».