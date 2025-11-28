Κυρ. Βελόπουλος: Η κυβέρνηση κοροϊδεύει τους αγρότες – Όταν έρθουν εκλογές να μην το ξεχάσουν

«Είμαι βέβαιος ότι οι αγρότες κατάλαβαν ότι τους κοροϊδεύει η κυβέρνηση. Αφού τους έκλεψαν τα λεφτά, αφού έφαγαν τα κλεμμένα, εν πάση περιπτώσει, οι δικές τους “γαλάζιες ακρίδες”, το μόνο που επιχειρούν τώρα είναι να τους ξεγελάσουν και να καθυστερήσουν τις πληρωμές», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι «η μόνη λύση είναι η αγωνιστική κινητοποίηση, η μόνη λύση είναι η διεκδίκηση και όταν έρθουν οι εκλογές, να μην ξεχάσουν ποιοι τους κορόιδευαν και πάλι: Αυτές οι “γαλάζιες ακρίδες” που είναι στο Μαξίμου».