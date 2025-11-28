MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Βελόπουλος: Η κυβέρνηση κοροϊδεύει τους αγρότες – Όταν έρθουν εκλογές να μην το ξεχάσουν

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Είμαι βέβαιος ότι οι αγρότες κατάλαβαν ότι τους κοροϊδεύει η κυβέρνηση. Αφού τους έκλεψαν τα λεφτά, αφού έφαγαν τα κλεμμένα, εν πάση περιπτώσει, οι δικές τους “γαλάζιες ακρίδες”, το μόνο που επιχειρούν τώρα είναι να τους ξεγελάσουν και να καθυστερήσουν τις πληρωμές», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι «η μόνη λύση είναι η αγωνιστική κινητοποίηση, η μόνη λύση είναι η διεκδίκηση και όταν έρθουν οι εκλογές, να μην ξεχάσουν ποιοι τους κορόιδευαν και πάλι: Αυτές οι “γαλάζιες ακρίδες” που είναι στο Μαξίμου».

Κυριάκος Βελόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Έκτακτες διακοπές νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Ασανσέρ: Παράταση για επτά μήνες στην απογραφή στο ψηφιακό Μητρώο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

ΕΠΑΘΛΑ: Στον Εισαγγελέα τα πορίσματα για το Βόλος – Πανσερραϊκός

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Ντογκούλης: Βλέπαμε καλλιέργειες να μεταφέρονται ετησίως από συγκεκριμένα ΚΥΔ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Καλαμάτα: Κουκουλοφόροι διέρρηξαν κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της πόλης – Δείτε βίντεο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Τέμπη: Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας – Πυρά Καρυστιανού κατά του εφέτη ανακριτή