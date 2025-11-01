MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Βελόπουλος: Επικίνδυνη για τον λαό η κυβέρνηση

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, ζητώντας εξηγήσεις για τη διαχείριση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ).

«Μπορεί να μας εξηγήσει η ΝΔ, πώς γίνεται μια κρατική εταιρεία, με 249 εκατ. τζίρο και με ακίνητη περιουσία 120 εκατ. των ΕΛΤΑ να κλείνει, όταν μια άλλη παρεμφερής ιδιωτική εταιρεία, που παίρνει όμως κρατικές δουλειές, από τζίρο 157 εκατ. έχει κέρδη 29 εκατ. ευρώ. Αυτό το λες δόλο είτε ανικανότητα. Είτε το ένα ισχύει, είτε το άλλο, αυτή η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη για τον ελληνικό λαό», υποστήριξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Κυριάκος Βελόπουλος

Διαβάστε μας στο Google News

