Κυρ. Βελόπουλος: Εικόνες κατάντιας στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

THESTIVAL TEAM

Η σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής πυροδότησε νέες πολιτικές εντάσεις, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, να προχωρά σε αιχμηρή τοποθέτηση σχετικά με τις ευθύνες που, όπως υποστηρίζει, βαραίνουν διαχρονικά τα κόμματα εξουσίας. Με έντονο ύφος και χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικές λαϊκές εικόνες, σχολίασε τα όσα εκτυλίχθηκαν στην επιτροπή, κατηγορώντας ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία για συνενοχή στο σκάνδαλο που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Οι εικόνες κατάντιας που είδαμε στην εξεταστική, ταυτίζονται με την λαϊκή ρήση: “Δύο όνοι μάλωναν σε ξένο αχυρώνα”. Αχυρώνας είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λεφτά που έφαγαν, άχυρο αυτό που ταΐζουν τους Έλληνες και νομίζουν ότι το τρώνε και οι δύο όνοι είναι τα δύο κόμματα εξουσίας, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, που σήμερα μαλώνουν, ενώ το σκάνδαλο αφορά και τους δύο», δήλωσε για την σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

