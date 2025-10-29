MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Βελόπουλος: Αύριο η ώρα της δικαίωσης για τα “εξαφανισμένα” βίντεο στα Τέμπη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Ενημερώνουμε τα Μέσα “ενημερώσεως” ότι αύριο γίνεται η δίκη, που επιχείρησαν να αναβάλουν δύο φορές, αλλά αυτή τη φορά θα γίνει κανονικά, για τα μαϊμού βίντεο, που η ΝΔ χρησιμοποίησε για να συγκαλύψει το έγκλημα των Τεμπών», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, «η απόδειξη ότι είναι μαϊμού τα βίντεο είναι πασιφανής, από την συμπεριφορά των δικηγόρων των κατηγορουμένων, αλλά και της ΝΔ, η οποία τα χρησιμοποίησε, επιχειρώντας να αποπροσανατολίσει και να συγκαλύψει το έγκλημα των Τεμπών. Αύριο, λοιπόν, Πέμπτη ήρθε η ώρα της δικαίωσης».

Κυριάκος Βελόπουλος Τέμπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Νέα κόντρα Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου: “Έβαζες πλάτη στον Κασιδιάρη” – “Έχεις βίλα στην Εκάλη, έκανες καριέρα επί χούντας”

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν την πόλη της Γάζας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Τρία μετάλλια με ρεκόρ Ευρώπης Νεανίδων για την Μαρία Στρατουδάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ώρες πριν

Google Chrome: Από τον Απρίλιο όλες οι συνδέσεις θα γίνονται αυτόματα μέσω HTTPS για μεγαλύτερη ασφάλεια

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Γονίδης: Το “Όλα σ’ αγαπάνε” με ξεσκύλιασε – Εκεί που ήταν να πάω σε μοναστήρι, έκανα το σπίτι μου μοναστήρι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Χατζηβασιλείου: Ό,τι είπε η κυβέρνηση για την εθνική άμυνα, το έκανε πράξη – Δεν αλλάζουν οι συσχετισμοί ισχύος με την Τουρκία