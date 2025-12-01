MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης στο TikTok: Η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους

|
THESTIVAL TEAM

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε στο διαδίκτυο βίντεο για τους δορυφόρους του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, που εκτοξεύτηκαν την Παρασκευή.

Στο βίντεο αναφέρονται τα εξής:

«5 Αυγούστου 2025. Χθες στη ICEYE είδαμε τους δύο πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους, οι οποίοι και θα εκτοξευτούν πολύ σύντομα.

Τρεις μήνες μετά.

28.11.2025.

Ήξερες ότι η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους με χρηματοδότηση από το ταμείο ανάκαμψης; Εδώ κάτι αλλάζει».

@kyriakosmitsotakis_

Οι 5 δορυφόροι του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» εκτοξεύθηκαν!

♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

Κυριάκος Μητσοτάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 12 ώρες πριν

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ανάβει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στολισμένο με 10.000 λαμπάκια 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Ραζβάν Λουτσέσκου: Ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλά μια ποδοσφαιρική ομάδα, στην ήττα πονάει πραγματικά το σώμα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Αγρότες: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λάρισα λόγω του αγροτικού μπλόκου στην ΠΑΘΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Λουτράκι: Στην αντεπίθεση η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή για θωπεία – Σκέφτεται να κινηθεί νομικά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ημέρα σταθμός για τον ΑΣ Άρης: Οριστική ρύθμιση των χρεών

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί γιαούρτι στραγγιστό: Εντοπίστηκε ναταμυκίνη – “Όσοι το έχουν προμηθευτεί καλούνται να μην το καταναλώσουν”