Κυρ. Μητσοτάκης στο TikTok: Η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους
THESTIVAL TEAM
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε στο διαδίκτυο βίντεο για τους δορυφόρους του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, που εκτοξεύτηκαν την Παρασκευή.
Στο βίντεο αναφέρονται τα εξής:
«5 Αυγούστου 2025. Χθες στη ICEYE είδαμε τους δύο πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους, οι οποίοι και θα εκτοξευτούν πολύ σύντομα.
Τρεις μήνες μετά.
28.11.2025.
Ήξερες ότι η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους με χρηματοδότηση από το ταμείο ανάκαμψης; Εδώ κάτι αλλάζει».
@kyriakosmitsotakis_
Οι 5 δορυφόροι του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» εκτοξεύθηκαν!♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis