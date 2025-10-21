Κυρ. Μητσοτάκης στο νέο κέντρο μεταμοσχεύσεων του Ωνασείου: Μέσα σε 20 ημέρες οι δωρητές οργάνων αυξήθηκαν κατα 50 χιλιάδες

Σταδιακά η νέα μονάδα μεταμοσχεύσεων θα μπορεί να καλύπτει το σύνολο των οργάνων πλέον των νεφρών ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το μεσημέρι στην εκδήλωση για την παράδοση της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση για τη δημιουργία του νέου κέντρου μεταμοσχεύσεων και την ανακαίνιση του Ωνάσειου Νοσοκομείου.

Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε το έργο του Ωνασείου Ιδρύματος και είπε ότι το Ωνάσειο Παίδων εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο νοσοκομείο που θα μπορεί να έρευνα και συγγενείς καρδιολογικές παθήσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι εκτός αυτών διαθέτουμε ένα σχέδιο μεταμοσχεύσεων που συνοδεύεται από ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τις δωρεές που αφορούν τις μεταμοσχεύσεις, και προσέθεσε ότι η καμπάνια ευαισθητοποίησης και τις μεταμοσχεύσεις ανέβασε κατά 50 χιλιάδες τον αριθμός των δωρητών μέσα σε 20 ημέρες. Χρειαζόμαστε μια μικρή ώθηση να πάρουμε απόφαση προσφοράς είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Το 2019 είχα ζητήσει να αλλάξουμε ότι μας κρατά πίσω και μας καθιστά ουραγούς στην Ευρώπη, και μετά από 6 χρόνια είμαι ικανοποιημένος. Δεν είμαστε στο τέλος της διαδρομής αλλά κάνουμε μια τεράστια μεταρρύθμιση που απαιτεί χρόνο και υπομονή» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Τέλος, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην παρακαταθήκη του Αριστοτέλη Ωνάση καθώς και στο κοινωνικό έργο που επιτελεί το Ωνάσειο νοσοκομείο.