MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης για τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών: Η βία δεν είναι ποτέ ιδιωτική υπόθεση

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών δεν αποτελεί παρά μόνο μία αφορμή για να νιώσουμε όλοι στο πλευρό τους. Δίπλα στη μητέρα, τη σύζυγο, την κόρη ή τη φίλη μας που έχει ανάγκη από βοήθεια. Στην άγνωστη περαστική. Και σε κάθε γυναίκα, που καλείται να νικήσει τη ντροπή και τον φόβο για να σταθεί με τόλμη απέναντί τους», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε σημερινή ανάρτησή του.

«Από την πλευρά της, η Πολιτεία απαντά στη μάστιγα αυτή με 63 Γραφεία Αντιμετώπισης της Ενδοοικογενειακής Βίας. Με εκπαιδευόμενους αστυνομικούς. Επίσης, με 44 Συμβουλευτικά Κέντρα και 20 Ξενώνες Φιλοξενίας. Με τη συμβουλευτική Γραμμή 15900. Όπως και με το Panic Button που έχει, ήδη, εγκατασταθεί σε εκατοντάδες κινητά τηλέφωνα σε όλη τη χώρα.

Έως τώρα, 20.000 καταγγελίες για περιστατικά κακοποίησης οδήγησαν σε 13.000 συλλήψεις. Οι γυναίκες, λοιπόν, εμπιστεύονται το κράτος και αντιστέκονται. Αλλά μόνο η καταστολή δεν αρκεί. Πολύ περισσότερο που στην εποχή μας η βία απλώνεται, δυστυχώς, και στην ψηφιακή σφαίρα με ποικιλόμορφες παρενοχλήσεις. Συχνά ανώνυμα. Όμως πάντα επώδυνα.

Στόχος μας είναι ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας στις ρίζες και στον κορμό της κοινωνίας. Στην οικογένεια, στο σχολείο και στη γειτονιά. Με πρότυπο τον αμοιβαίο σεβασμό. Αλλά, κυρίως, με μηδενική ανοχή προς όποιον υποτιμά τη γυναίκα. Πρόκειται, συνεπώς, για ένα διαρκές χρέος που αφορά όλους μας. Γιατί η βία δεν είναι ποτέ ιδιωτική υπόθεση», καταλήγει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του για τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Βία κατά των γυναικών Κυριάκος Μητσοτάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Στις πληγείσες περιοχές των Τζουμέρκων ο Δήμας – “Στόχος η άμεση καταγραφή των ζημιών”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Βαρουφάκης για Τσίπρα: Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα των τροϊκανών – Δεν έχω διαβάσει την Ιθάκη, θα περιμένω την ταινία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρεις οδηγούς μέσα σε λίγες ώρες – Οι δύο ήταν μεθυσμένοι και οδηγούσαν επικίνδυνα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Είμαι η γυναίκα μου” με τον Αντώνη Λουδάρο και σήμερα στο θέατρο Σοφούλη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 75 παραβάσεις για μη χρήση κράνους – Αυστηρά πρόστιμα και αφαιρέσεις διπλωμάτων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Αποτροπιασμός στην Αρκαδία: Βρήκαν ζωντανό σκυλάκι μέσα τσουβάλι και πεταμένο στα σκουπίδια – Σκληρές εικόνες