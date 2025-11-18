Κυρ. Μητσοτάκης: Εάν τα ΕΛΤΑ δεν προχωρήσουν σε μία διαδικασία εξυγίανσης, θα κλείσουν προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων

Για το θέμα των ΕΛΤΑ ρωτήθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ τονίζοντας πως είναι δεδομένο ότι εάν τα ΕΛΤΑ δεν προχωρήσουν σε μία διαδικασία εξυγίανσης, θα αναγκαστούν να χρεωκοπήσουν και να κλείσουν προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων. «Αυτοί λοιπόν οι οποίοι αντιπαλεύουν το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ ουσιαστικά συντάσσονται με τα ιδιωτικά συμφέροντα» πρόσθεσε.

Τόνισε ταυτόχρονα ότι έχει αλλάξει η φύση της ταχυδρομικής δραστηριότητας, οπότε, όπως είπε, πρέπει να υπάρξει εξυγίανση του δικτύου των ΕΛΤΑ που πρέπει όμως να λάβει υπόψη τοπικές ιδιαιτερότητες, τη δυνατότητα εξυπηρέτησης με εναλλακτικούς τρόπους σημείων τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια. Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, «ακριβώς αυτήν την άσκηση κάνει τώρα το υπουργείο Οικονομικών μαζί με το Υπερταμείο και εντός των επόμενων μηνών θα καταλήξουμε σε μία λύση η οποία και θα αναγνωρίζει την ανάγκη συρρίκνωσης του δικτύου αλλά ταυτόχρονα θα παρέχει και εναλλακτικές λύσεις ώστε κανένας δήμος να μη βρίσκεται χωρίς σημείο εξυπηρέτησης και να μην αισθάνονται οι πολίτες της περιφέρειας -αυτοί οι λίγοι οι οποίοι ενδεχομένως μπορεί να αναζητούν ακόμη τις υπηρεσίες του φυσικού δικτύου διανομής των ΕΛΤΑ- ότι καθ’ οιονδήποτε τρόπο είναι παραμελημένοι από το κεντρικό κράτος».

Υπογράμμισε επίσης ότι υπάρχουν τεχνικά ζητήματα στην πρόταση για παρουσία στα ΚΕΠ καθώς τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να πάρουν κρατική ενίσχυση. Είπε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ιδιαιτερότητες της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ότι υπάρχουν δυνατότητες να φιλοξενηθούν καταστήματα των ΕΛΤΑ και σε άλλους χώρους. «Από τη μια πρέπει να πούμε στους πολίτες ότι τα ΕΛΤΑ πρέπει να εξυγιανθούν, από την άλλη πιστεύω ότι αυτή η άσκηση της συνεννόησης και της διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες, κατάστημα – κατάστημα πρέπει να γίνει και όλη αυτή η συζήτηση κατέδειξε την αναγκαιότητα να είχε γίνει ενδεχομένως νωρίτερα αλλά αυτό πια δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση σε τοπικό επίπεδο και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μία λύση η οποία θα είναι ικανοποιητική» ανέφερε ο πρωθυπουργός.