MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κρήτη: Εντολή Κικίλια για ΕΔΕ για περιστατικό βιαιοπραγίας σε γκαράζ πλοίου – Απομακρύνεται ο Λιμενάρχης Χανίων

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εντολή διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τον Λιμενάρχη Χανίων, καθώς και για τη διερεύνηση πειθαρχικών ευθυνών του πληρώματος του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου “ΑΡΙΑΔΝΗ” έδωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχο Λ.Σ. Τρύφωνα Κοντιζά, μετά το απαράδεκτο περιστατικό βιαιοπραγίας που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου εντός του γκαράζ του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου, κατά τον κατάπλου του στο λιμάνι των Χανίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, η ΕΔΕ διατάχθηκε καθώς ο Λιμενάρχης Χανίων δεν προέβη στον απαιτούμενο σχηματισμό δικογραφίας για το πλήρωμα του πλοίου, ούτε ενημέρωσε άμεσα την ηγεσία του Υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ, ο Λιμενάρχης Χανίων απομακρύνεται από τα καθήκοντά του.

Η αρμόδια Λιμενική Αρχή έχει ήδη σχηματίσει δικογραφία που θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία. Ο φερόμενος ως δράστης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τονίζει ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Πρωταρχικό μέλημα και υποχρέωση είναι πάντα η ασφάλεια και ο σεβασμός προς τον επιβάτη.

Βασίλης Κικίλιας ΕΔΕ Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 56 λεπτά πριν

Κατερίνα Καινούργιου: “Είμαι σε διαδικασία συμφώνου συμβίωσης”

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Λούβρο: Ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στην Αλγερία ένας εκ των δύο συλληφθέντων – Πώς έφτασαν στα ίχνη τους οι Αρχές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Μέγαρα: Έφοδος της αστυνομίας σε παράνομους αγώνες μηχανών – Το διαδικτυακό κάλεσμα και τα πρόστιμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ώρα πριν

Πρωτογενές πλεόνασμα 9,4 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο – Στα 52,7 δισ. τα έσοδα από φόρους

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης με έδρα τα Γιαννιτσά- “Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει, με κατηγορείτε για πολλαπλάσια”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Τροχαίο στη Χαλκίδα: Φορτηγάκι συγκρούστηκε με μηχανή – Σοβαρά τραυματίας ο αναβάτης