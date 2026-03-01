Κουτσούμπας: Οι στρατιωτικοί που προέρχονται απ’ τον λαό να ενισχύσουν την πάλη ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε σημερινή του ομιλία στην εκδήλωση της ΚΕ του ΚΚΕ για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας επισήμανε πως «η νέα εγκληματική στρατιωτική επίθεση του κράτους του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν φέρνει πιο κοντά έναν γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα».

«Η κυβέρνηση έχει μεγάλες ευθύνες, γιατί υιοθετεί όλα τα γελοία προσχήματα του πολέμου και πρωτοστατεί στους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς. Έχει μετατρέψει τη χώρα σε ορμητήριο πολέμου και σε στόχο αντιποίνων» είπε και τόνισε:

«Την προειδοποιούμε, επίσης, να εγκαταλείψει κάθε σκέψη για αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στο σχέδιο των ΗΠΑ στη Γάζα. Κάτι τέτοιο θα ισοδυναμεί με εγκληματική ενέργεια σε βάρος του ελληνικού λαού».

«Αυτό που επείγει είναι ο λαός μας να δυναμώσει την αλληλεγγύη του στον ιρανικό λαό και όλους τους λαούς που είναι θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας.

Απαιτούμε να κλείσει η βάση της Σούδας και οι άλλες στρατιωτικές βάσεις, να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψει η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικό από την Ερυθρά Θάλασσα» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στο έδαφος της Ουκρανίας που έχει εισέλθει στον 4ο χρόνο του, είπε ότι «το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για γενικευμένο πόλεμο, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσονται και τα παζάρια».

Αναφέρθηκε στην ενίσχυση της πολεμικής οικονομίας και στην πολεμική προετοιμασία της ΕΕ με ταυτόχρονη κλιμάκωση της επίθεσης στα εργατικά-λαϊκά δικαιώματα, καθώς και στα «παζάρια» ΗΠΑ-Ρωσίας, αλλά και στην «εσωτερική διαπάλη που αναπτύσσεται στη ρωσική πλευρά ανάμεσα σ’ αυτούς που ενδιαφέρονται να κλείσει το μέτωπο στην Ουκρανία και στην αποκατάσταση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, νομιμοποιώντας τα τετελεσμένα του πολέμου, και σε εκείνους που στηρίζουν τη βαθύτερη σύνδεση με την Κίνα».

«Το ΚΚΕ είχε έγκαιρα προειδοποιήσει γι’ αυτές τις εξελίξεις, απορρίπτοντας τα κάλπικα προσχήματα των ιμπεριαλιστών περί «αποκατάστασης της δημοκρατίας», αναδεικνύοντας τις βασικές αιτίες, που είναι ο έλεγχος των ενεργειακών πηγών και η γεωπολιτική κυριαρχία, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Κίνα.

Επαναλαμβάνουμε: μόνο οι λαοί έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν την πορεία των χωρών τους.

Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, σε ρόλο τοποτηρητή του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Υιοθετεί πλήρως όλα τα προσχήματα των ΗΠΑ με επικίνδυνες συνέπειες για την χώρα μας και τον λαό» υπογράμμισε ο Δ. Κουτσούμπας.

Μιλώντας για την συμφωνία με τον αμερικανικό όμιλο Chevron για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης, είπε, μεταξύ άλλων, ότι αυτή η συμφωνία «όχι μόνο δεν θωρακίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα, όπως λέει η κυβέρνηση και άλλα κόμματα, αλλά περιέχει ανησυχητικές προβλέψεις ακόμα και για πιθανά μελλοντικές απώλειες περιοχών ολόκληρων, στις οποίες η χώρα δεν θα διαθέτει κυριαρχικά δικαιώματα».

«Σ’ αυτές τις συνθήκες, ο λαός, αλλά και οι στρατιωτικοί που προέρχονται απ’ το λαό, να βάλουν στο επίκεντρο του αγώνα τους τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, να αρνηθούν να διαλέξουν ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο, να ενισχύσουν τη δική τους πάλη ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και την εμπλοκή της χώρας σε αυτούς.

Να δυναμώσουν τον αγώνα για το ξήλωμα των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων, να απαιτήσουν να απεμπλακεί η χώρα μας από τους πολέμους, να αποδεσμευτεί από το ΝΑΤΟ.

Με τη στάση τους να απορρίψουν τα ψεύτικα διλήμματα και τις απατηλές προσπάθειες αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος που προωθείται» είπε σημειώνοντας ακόμα:

«Σε τέτοιες περιόδους, ακροδεξιές και φασιστικές δυνάμεις, «αγκαλιάζονται» από την αστική δημοκρατία, ως δήθεν «ένα ακόμη κόμμα», ξεπλένοντας τα εγκλήματα του ναζισμού-φασισμού, και στο όνομα της ανιστόρητης εξίσωσης του φασισμού με τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό».

Ο Δ. Κουτσούμπας στην ομιλία του αναφέρθηκε εκτενώς στο «απαράδεκτο νομοσχέδιο του Υπουργείου ‘Αμυνας, που κύρια «χτυπούσε» τους απόφοιτους των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών», αλλά και στον «πρωτόγνωρο αγώνα που δόθηκε για τα δεδομένα του χώρου των στρατιωτικών» με αφορμή το νομοσχέδιο, στο οποίο «πρωτοστάτησε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών, που δημιούργησαν 13 φορείς εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικών, εκπροσωπώντας δεκάδες χιλιάδες στρατιωτικούς».

Είπε ότι «η απαράδεκτη στάση της κυβέρνησης, δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η αποστολή ενός μηνύματος προς το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, ότι είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει κάθε αντιλαϊκό μέτρο προκειμένου να στηρίξει τη συμμετοχή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς».

«Το περιεχόμενό του νομοσχεδίου δεν είχε καμιά σχέση με την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, που μοναδική αποστολή τους πρέπει να είναι η αποτελεσματική υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας» συμπλήρωσε.

«Το ΚΚΕ στηρίζει κάθε δίκαιο αγώνα του λαού και φυσικά και των στρατιωτικών και τα δίκαια αιτήματά τους. Θα δώσει όλες του τις δυνάμεις στην πάλη ως την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων τους» πρόσθεσε.

Ο Δ. Κουτσούμπας κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι μέσω των στρατιωτικών Διοικήσεων «αντιδρά με πειθαρχικές ποινές σε βάρος στρατευμένων» και τόνισε «είμαστε στο πλευρό τους και προειδοποιούμε: Κάτω τα χέρια από τα στρατευμένα παιδιά μας και τα μόνιμα στελέχη που σηκώνουν περήφανα το ανάστημά τους!»

«Μέσα στα στρατόπεδα, πρέπει να φουντώσουν οι συζητήσεις για τον χαρακτήρα αυτών των εξελίξεων, για τους ΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς, που όχι μόνο δεν διασφαλίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, αλλά αντίθετα τα υπονομεύουν.

Με μαχητική διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, μπορούν να συμβάλουν από τη δική τους θέση στον αγώνα που δίνει όλη η νεολαία» πρόσθεσε.

Επισήμανε ότι οι εξελίξεις της πολεμικής προετοιμασίας οδηγούν «στην στρατικοποίηση και της Πολιτικής Προστασίας», ενώ στη Βουλή το ΚΚΕ απέρριψε το νομοσχέδιο και «ανέδειξε τα αιτήματα των εργαζομένων, των πυροσβεστών και όλου του λαού για το ζήτημα της πολιτικής προστασίας, αιτήματα που έρχονται σε σύγκρουση και σε αυτόν τον τομέα με τους στόχους του κεφαλαίου».

Αναφερόμενος στο «νέο έγκλημα μια ανάσα από τις ακτές της Χίου» είπε, ότι «τις προϋποθέσεις του εγκλήματος διαμορφώνει η πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ, που αντιμετωπίζει τους ξεριζωμένους σαν βάρος και απειλή, αν δεν είναι χρήσιμοι στο κεφάλαιο και στα κέρδη του, εντείνοντας την καταστολή εναντίον τους».

«Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, δεν πρέπει να εφαρμόζει τέτοιες απάνθρωπες πρακτικές στη θάλασσα, σε βάρος εξαθλιωμένων ανθρώπων από τη φτώχεια και τους πολέμους. Έχει χρέος να αρνηθεί ανάλογες διαταγές, να καταγγείλει άμεσα κάθε παρόμοια περίπτωση» πρόσθεσε.

«Δυναμώνουμε τον αγώνα όλοι μαζί! Οι φαντάροι που αρνούνται τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, οι αξιωματικοί και οι πυροσβέστες, οι λιμενικοί και όσοι αρνούνται από τα Σώματα Ασφαλείας να χτυπούν τον αγωνιζόμενο λαό και τις κινητοποιήσεις του λαού και της νεολαίας.

Καθήκον όλων μας είναι, να αγωνιστούμε αποφασιστικά, κόντρα στην πολιτική επώδυνων διευθετήσεων που ετοιμάζονται στο Αιγαίο, με στόχο μόνο την ισχυροποίηση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και τη συνεκμετάλλευση-συνδιαχείριση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο» υπογράμμισε.

«Κάθε τίμιος, λαϊκός άνθρωπος που αισθάνεται πατριώτης, που είναι ενάντια στις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ που είναι ενάντια στον ρόλο που δίνουν σήμερα στις Ένοπλες Δυνάμεις, είτε στρατιώτης είναι, είτε υπαξιωματικός ή αξιωματικός, έχει μία μόνο επιλογή: Να συμπορευτεί μαζί με τον υπόλοιπο λαό! Για μια Ελλάδα χωρίς πολέμους, φτώχεια και εκμετάλλευση» είπε ο Δ. Κουτσούμπας καταλήγοντας και καλώντας « τις μάχες που έχουμε μπροστά μας να τις δώσετε χέρι-χέρι σε συμπόρευση με το ΚΚΕ».