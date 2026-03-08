Κουτσούμπας: Να δυναμώσει ο αγώνας για να κλείσουν άμεσα και τελικά να ξεκουμπιστούν οι βάσεις του θανάτου

«Ο πόλεμος που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ σε βάρος του ιρανικού λαού απειλεί με ανάφλεξη ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Παρά τις περί αντιθέτου διαβεβαιώσεις, η κυβέρνηση της ΝΔ συμμετέχει ενεργά στον πόλεμο, υιοθετώντας και τα γελοία, ανυπόστατα προσχήματα των ιμπεριαλιστών», δήλωσε στην εφημερίδα «Documento» ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα, κυρίως η Σούδα που έχει αναβαθμισμένο ρόλο, αλλά και η ύπαρξη ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στη ζώνη του πυρός, είναι απόδειξη αυτής της εμπλοκής. Όσο κι αν η κυβέρνηση, μαζί με τις διάφορες στρατιές “ειδικών” που αυτές τις ημέρες παρελαύνουν στα ΜΜΕ, προσπαθούν να πείσουν τον λαό για το “εθνικό συμφέρον” που υπαγορεύει την στήριξη σε ΗΠΑ και Ισραήλ, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

Συμφέρον έχουν μόνο εκείνα τα τμήματα του ελληνικού κεφαλαίου, εφοπλιστές, ενεργειακοί και άλλοι όμιλοι, που θα δουν τα κέρδη τους να μεγαλώνουν, ενώ ο λαός θα υποστεί όλες τις συνέπειες του πολέμου και όχι μόνο τις οικονομικές.

Ποιοτικό στοιχείο, άλλωστε, των εξελίξεων είναι τα μεγάλης έκτασης αντίποινα απ’ την μεριά του Ιράν εναντίον στρατιωτικών και πολιτικών υποδομών των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Στόχο αυτών των αντιποίνων αποτέλεσε και η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου. Αυτές τις βρετανικές βάσεις έσπευσε η κυβέρνηση να προστατεύσει με την αποστολή ελληνικών φρεγατών και αεροσκαφών και όχι τον “κυπριακό λαό”, όπως ισχυρίζεται. ‘Αλλωστε, ο κυπριακός και ο ελληνικός λαός κινδυνεύουν απ’ την μετατροπή των χωρών τους σε ορμητήρια του αμερικανονατοϊκού πολέμου» προσθέτει ο Δ. Κουτσούμπας.

«Όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση αυξάνουν οι κίνδυνοι να μπουν στο στόχαστρο η Σούδα ή άλλες υποδομές, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που βρίσκονται εκτός συνόρων. Σε αυτό συντείνουν και οι πληροφορίες που φτάνουν στο Κόμμα μας, που είναι κατά τη γνώμη μας αξιόπιστες και που η κυβέρνηση επίσης τις γνωρίζει και γι’ αυτό δεν έχει ουσιαστικά διαψεύσει. Αντί γι’ αυτό παίρνει μια σειρά από μέτρα για την ενίσχυση της αεράμυνας στη Σούδα, όπως η μεταφορά των Patriot στην Κάρπαθο ή τώρα μεταφέρει Patriot δίπλα στη βάση της Αλεξανδρούπολης στην Βόρεια Ελλάδα για να “προστατεύσει” και την Βουλγαρία, όπως ισχυρίζεται. Η κυβέρνηση, λοιπόν, πρέπει να ενημερώσει τον λαό υπεύθυνα, όχι να κουνάει το δάκτυλο στο ΚΚΕ. Εκεί βρίσκεται η ουσία και πολύ περισσότερο η πολιτική επιβεβαίωση των θέσεων και των προειδοποιήσεων του ΚΚΕ, που είναι οι μόνες που υπηρετούν το συμφέρον του λαού, μαζί με τις διαχρονικά σταθερές και καθαρές θέσεις του ΚΚΕ για όλα αυτά τα ζητήματα» αναφέρει ακόμα ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ και καταλήγει στη δήλωσή του:

«Σε κάθε περίπτωση, αυτό που επείγει τώρα είναι να δυναμώσει ο αγώνας για να κλείσουν άμεσα και τελικά να ξεκουμπιστούν οι βάσεις του θανάτου από τη χώρα μας, για να μην γίνεται η Ελλάδα ορμητήριο πολέμου, θύτης άλλων λαών και στόχος αντιποίνων, ενδεχόμενο πιο ορατό από ποτέ».