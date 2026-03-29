Κουτσούμπας: Η άρχουσα τάξη της χώρας έχει χωθεί για τα καλά στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Μ. Ανατολή

«Το Κόμμα μας τιμά τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Τιμάμε όλους όσοι έπεσαν ή τραυματίστηκαν στις ηρωικές μάχες του. Τιμάμε τη θυσία και την τόλμη για τη νίκη! Κρατάμε ψηλά τη σημαία της πάλης για τον σοσιαλισμό! » τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή του ομιλία στην εκδήλωση για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΔΣΕ στο Λιτόχωρο.

«Τιμάμε τον ΔΣΕ γιατί ο τρίχρονος αγώνας του υπήρξε δίκαιος, ηρωικός και μεγαλειώδης. Γιατί ο ΔΣΕ εξέφραζε τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειονότητας του πληθυσμού ενάντια στα συμφέροντα των ντόπιων και ξένων εκμεταλλευτών και καταπιεστών.

Η αστική εκμεταλλευτική κρατική εξουσία γνώρισε τότε τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την ίδια την ύπαρξή της» είπε, επισημαίνοντας ότι «δίχως τη στρατιωτική, οικονομική και πολιτική ενίσχυση της Μ. Βρετανίας και των ΗΠΑ, η αστική τάξη στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε να νικήσει».

«Το γεγονός ότι σήμερα το ΚΚΕ, με το πρόσφατο 22ο Συνέδριό του, έθεσε στόχο να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της ιστορίας για τον σοσιαλισμό οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στις βαθιές ρίζες που έχει μέσα στις εργατικές – λαϊκές δυνάμεις και στους αγώνες τους» ανέφερε ο Δ. Κουτσούμπας.

Πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, ότι «αυτές οι βαθιές ρίζες ήρθαν ξανά στο προσκήνιο με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944».

Αναφέρθηκε στη «μάταιη προσπάθεια εκ μέρους του συστήματος και των επιτελείων του να αποχαρακτηριστούν οι εκτελεσμένοι και να παρουσιαστούν με όποια ιδιότητα βόλευε εκτός από την ιδιότητα που τους οδήγησε στην εκτέλεση: αυτή του κομμουνιστή».

Μιλώντας για το αφήγημα που «αφορά τη διαμόρφωση μίας δήθεν “συλλογικής-εθνικής μνήμης”» επισήμανε ότι «σε μία ταξικά διαιρεμένη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια μνήμη».

Αναφέρθηκε επίσης στις «τιποτένιες και φτηνές θεωρίες-κατασκευάσματα της ΕΕ για τους “δύο ολοκληρωτισμούς”, για την ανιστόρητη ταύτιση του κομμουνισμού με τον φασισμό» σημειώνοντας ότι αυτά «τα νοσηρά θεωρήματα τα υποστηρίζουν και οι διάφοροι φιλελεύθεροι δεξιοί αλλά και η αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία».

«Είμαστε περήφανοι ως Κόμμα γιατί μέσα στον ελληνικό λαό, αποδείχτηκε ξανά, ότι υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις απέναντι σε αυτές τις θεωρίες. Κι έχουμε βάλει κι εμείς το λιθαράκι μας σε αυτό. Γιατί εδώ υπάρχει ΚΚΕ, υπάρχει εργατικό λαϊκό κίνημα που δυναμώνει και φουντώνει, αντιστέκεται και προχωρά μπροστά!» υπογράμμισε ο Δ. Κουτσούμπας.

«Οι συνθήκες στη μεταπολεµική Ελλάδα, αυτές που γέννησαν και τον ΔΣΕ, αποτελούν την πιο τρανή απόδειξη ότι οι κοινωνικές αντιθέσεις συνεχώς οξύνονται. Τόσο σε περίοδο πολέμου, όσο και σε περιόδους ειρήνης σε μία ταξική κοινωνία, υπάρχει από τη μια η πατρίδα των εκμεταλλευτών, των καπιταλιστών που κατέχουν την εξουσία, παράσιτα της κοινωνίας, μία χούφτα μεγάλοι όμιλοι που βγάζουν αμύθητα κέρδη. Και από την άλλη, υπάρχει η πατρίδα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της στην πόλη και την ύπαιθρο που ζει φτωχικά με μεγάλους κόπους από την ίδια τη δουλειά της, παρακολουθώντας τη ζωή της να γίνεται χειρότερη χρόνο με τον χρόνο, παρότι από τα χέρια και το μυαλό της παράγονται τα πάντα» είπε ο Δ. Κουτσούμπας και τόνισε:

«Ανάμεσα σε αυτές τις δύο πατρίδες δεν υπάρχει τίποτα κοινό, ποτέ, σε καμία συνθήκη». Είπε ότι οι εκμεταλλευτές «βαφτίζουν “εθνικό συμφέρον” , ό,τι συμφέρει τους ίδιους, ακόμα και αν βυθίζει σε μεγάλους κινδύνους τον λαό».

«Αυτό ακριβώς ζούμε σήμερα, σε περίοδο κλιμάκωσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου, που για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, προβάλλει μπροστά μας ένας ενδεχόμενος Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος» επισήμανε.

Είπε ότι «η άρχουσα τάξη της χώρας έχει χωθεί για τα καλά στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στο πλευρό των ΗΠΑ και Ισραήλ. Τα συμφέροντα αυτής της τάξης υπηρετεί η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντισμού. Πατρίδα της αστικής τάξης είναι τα κέρδη της, τα συμφέροντά της, οι μπίζνες της».

«Η εμπλοκή της χώρας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ – Ισραήλ σε βάρος των ανταγωνιστών τους, του υπό διαμόρφωση ευρασιατικού άξονα με επικεφαλής την Κίνα, είναι “τρόπος ύπαρξης” για την ελληνική αστική τάξη, τον ελληνικό καπιταλισμό» είπε, προσθέτοντας μεταξύ άλλων, ότι η αποστολή ελληνικών Patriot στην Σ. Αραβία με από κοινού ψήφιση της αποστολής από τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ «δεν έχει καμία σχέση με τη διαφύλαξη των συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας και του λαού».

Πρόσθεσε ότι «τα κυβερνητικά στελέχη επιστρατεύουν όλο και πιο άθλια προσχήματα προκειμένου να στρατεύσουν τον λαό, να τον πείσουν να αποδεχτεί τη συμμετοχή στον πόλεμο».

Στη συνέχεια της ομιλίας του, μεταξύ άλλων, ο Δ. Κουτσούμπας σημείωσε: «Τι φιλολαϊκή πολιτική στα διεθνή θέματα μπορεί να κάνει μία κυβέρνηση που έχει νομοθετήσει 13ωρα, πλειστηριασμούς για τις λαϊκές οικογένειες, καθηλωμένους μισθούς και συντάξεις; Με τα ίδια κριτήρια διαμορφώνουν και την εξωτερική πολιτική, δηλαδή με κριτήριο τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων».

Είπε ότι «σε αυτά που καθορίζουν την πορεία της χώρας και του λαού, συναντιούνται με την κυβέρνηση τα άλλα κόμματα, γι’ αυτό και όλοι τους είναι στοιχισμένοι με την αποστολή Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας εκτός συνόρων για να υπηρετούν τα σχέδια του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και τα σχέδια της αστικής τάξης».

«Και αν η μία πλευρά του λεγόμενου εθνικού συμφέροντος απαιτεί τη συμφωνία με τις βρώμικες δουλειές της αστικής τάξης, η άλλη πλευρά του λεγόμενου εθνικού συμφέροντος, απαιτεί ανακωχή από τις διεκδικήσεις και την πάλη, τη στιγμή που πάλι ο λαός καλείται να πληρώσει τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

Όπως υπογράμμισε, «τώρα χρειάζεται να δυναμώσει ο εργατικός – λαϊκός αγώνας για να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής»

«Το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά στην οργάνωση της εργατικής λαϊκής πάλης για την έξοδο της Ελλάδας από τον πόλεμο και την απεμπλοκή από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Για την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, με τον λαό κυρίαρχο και με σχέσεις αμοιβαίου οφέλους κι αλληλεγγύης με τους άλλους λαούς» είπε.

«Τώρα ο λαός να απορρίψει κάθε είδους αστικούς σχεδιασμούς που του παρουσιάζονται ως “εθνικοί στόχοι”. Να υπερασπιστεί τα δικά του αυτοτελή συμφέροντα και να διεκδικήσει αυτά που του ανήκουν.

Η πάλη του λαού για τη δική του πατρίδα, η πάλη για την υπεράσπιση της ζωής του, της οικογένειάς του, του σπιτιού του, για την ικανοποίηση των αναγκών του, είναι πάλη για ένα άλλο μέλλον χωρίς την εξουσία του κεφαλαίου, το οποίο έχει ως “πατρίδα” την εκμετάλλευση και τα κέρδη και όπου αυτά υπηρετούνται» σημείωσε ο Δ. Κουτσούμπας και κατέληξε στην ομιλία του:

«Ο λαός, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, να σηκώσει τη σημαία της αντεπίθεσης, της μαχητικής υπεράσπισης των συμφερόντων του και να βάλει πλώρη για έναν αγώνα μέχρι τέλους. Μέχρι την οριστική απαλλαγή από το σύστημα της φτώχειας, των πολέμων και της εκμετάλλευσης.

Σε ένα κόσμο που “φλέγεται”, σε ένα σύστημα που σαπίζει, ο λαός έχει τη δύναμη να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων με το ΚΚΕ μπροστά!

Το ΚΚΕ φωτίζει την προοπτική του νικηφόρου αγώνα για τον σοσιαλισμό – κομμουνισμό. Δόξα και τιμή στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας! Δόξα και τιμή στο ΚΚΕ!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ