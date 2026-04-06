Κουτσούμπας για το διάγγελμα Μητσοτάκη: Άλλο να υπηρετείς τον λαό και τα αιτήματα των εργαζομένων, και άλλο να ταΐζεις τρωκτικά και να συντηρείς τη διαφθορά

«Είναι άλλο πράγμα να υπηρετείς τον λαό, να ακούς και να προωθείς τα αιτήματα των εργαζομένων στη Βουλή, στις κυβερνήσεις και στα υπουργεία κι άλλο να ταΐζεις με νόμιμο και παράνομο τρόπο μεγάλα και μικρά τρωκτικά σε βάρος του ίδιου του λαού, να συντηρείς τη διαφθορά και τη σαπίλα του συστήματος και της ΕΕ» ανέφερε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας για το διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Κι αυτό ισχύει και θα συνεχίσει είτε είσαι υπουργός χωρίς βουλευτική έδρα, δηλαδή πλήρως ανεξέλεγκτος, όπως προτείνει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, είτε κρατάς τη βουλευτική έδρα με τον ελλιπή έλεγχο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας μέσα στη Βουλή, όπως ισχύσει σήμερα» επισήμανε.

«Οπότε άνθρακες ο θησαυρός κύριε Μητσοτάκη!» ανέφερε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

