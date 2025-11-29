Κουτσούμπας: Ας εντείνουμε όλοι από σήμερα την προσπάθεια για να χτίσουμε ένα ΚΚΕ δυνατό, σταθερό, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας για τον σοσιαλισμό

Σε πολιτική συγκέντρωση της Τομεακής Επιτροπής Ηρακλείου, παραβρέθηκε και πραγματοποίησε ομιλία ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη από το πρωί του Σαββάτου, καθώς πραγματοποεί διήμερη επίσκεψη στο νησί.

“Ενώνουμε τη φωνή μας με όλους όσοι αγωνίζονται για την επιβίωσή τους, για τα δικαιώματά τους, για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών τους, κόντρα στις αντιλαϊκές προτεραιότητες της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, στις οποίες απολαμβάνει την ουσιαστική στήριξη και της υπόλοιπης βολικής αντιπολίτευσης”, σημείωσε, ξεκινώντας την ομιλία του, ο κ. Κουτσούμπας, αναφερόμενος στους αγρότες τον αγώνα και τις διεκδικήσεις τους.

«Δεν έφτανε το υπέρογκο κόστος παραγωγής. Δεν έφτανε το ότι οι βιομήχανοι και μεγαλέμποροι παίρνουν κοψοχρονιά τη σοδιά τους. Δεν έφτανε που ήρθαν από πάνω και οι φυσικές καταστροφές, οι αρρώστιες, από τις οποίες το κράτος τους αφήνει απροστάτευτους. Ήρθε και η κυβέρνηση να τους φορτώσει, με τη στάση πληρωμών. Για το σκάνδαλο που κάτι δικά της λαμόγια μαζί με τους φίλους τους -τα λαμόγια του ΠΑΣΟΚ- έστησαν, πάνω στο εύφορο έδαφος της ΚΑΠ, της ΕΕ και των αποφάσεων των κυβερνήσεων».

Ο κ. Κουτσούμας αναφέρθηκε και στον κρατικό προϋπολογισμό. «Και μπορεί ο μέγας γκουρού της τεχνολογίας, ο κ. Πιερρακάκης, να τον κατέθεσε σε στικάκι, αλλά η φοροεπιδρομή που περιλαμβάνει για τις λαϊκές οικογένειες, δεν χωράει ούτε σε data center. Μιλάμε για μια εκτόξευση της φοροληστείας στα 73,5 δισ. ευρώ και των ματωμένων πλεονασμάτων πάνω από τα 11 δισ.».

Για τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, ο κ. Κουτσούμπας επισήμανε: «Να, λοιπόν, τι προσέφεραν στον λαό όλες αυτές οι κυβερνήσεις που πέρασαν από τον τόπο μέσα σε αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, οι κυβερνήσεις της ΝΔ με Καραμανλή, με Σαμαρά, με Μητσοτάκη. Του ΠΑΣΟΚ με Παπανδρέου, με Βενιζέλο και με γραμματέα τότε τον κ. Ανδρουλάκη. Του ΣΥΡΙΖΑ με τον κ. Τσίπρα, παρέα με τον Καμμένο. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να ζει χειρότερα από ό,τι ζούσε πριν από δύο δεκαετίες».

Αναφερόμενος στη «δήθεν», όπως τη χαρακτήρισε, «επιστροφή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας», ο Δημήτρης Κουτσούμπας, τόνισε:

«Τι από τα παραπάνω αλλάζει με την “ιστορική συμφωνία”, όπως την είπαν όλα τα ΜΜΕ του συστήματος, παπαγαλίζοντας τα κυβερνητικά μπιλιετάκια; Τίποτα απολύτως. Ίσα-ίσα δυναμώνει η ομηρία των εργατικών ομοσπονδιών από την ξεπουλημένη ΓΣΕΕ, τις εργοδοτικές ενώσεις και το κράτος τους, ως προς την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, ώστε να μην υπάρχει και καμία παραφωνία».

Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ, είπε ότι «λίγο έλειψε να βγουν στους δρόμους να πανηγυρίσουν» και πως «το πρόβλημά τους με την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ότι αυτά που κάνει, τα κάνει πολύ αργά και καθυστερημένα. Δεν θα μας παρεξηγήσουν, λοιπόν, αν τους προτείνουμε από ΠΑΣΟΚ να μετονομαστούν σε “γρήγορη ΝΔ”, “FAST ND”».

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο είπε ότι έχει «το ρόλο του συνεχιστή αυτής της αντιλαϊκής διαδρομής», ο οποίος ουσιαστικά στο βιβλίο του, όπως είπε, «κάνει νέα δήλωση νομιμοφροσύνης στο σάπιο και διεφθαρμένο σύστημα, έτσι ώστε να τον ξαναεμπιστευτεί για να το υπηρετήσει σε βάρος του ελληνικού λαού».

Σε ότι αφορά στην Κρήτη, μεταξύ άλλων, ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στον τουρισμό με τα αυξημένα έσοδα για τους εργοδότες, όχι όμως ικανοποιητικούς μισθούς για τους εργαζόμενους, τα εργατικά ατυχήματα και την ανεξέλεγκτή ανήλικη εργασία. Επίσης, αναφέρθηκε στα κενά στην εκπαίδευση, τα προβλήματα με τη σχολική στέγη, αλλά και τα προβλήματα στις δομές υγείας.

Αναφορά έκανε και στην υπόθεση των Βοριζίων, λέγοντας ότι «μεγάλα και συνήθως ύποπτα αδηφάγα οικονομικά συμφέροντα … είναι αυτά που επεκτείνονται και σε εγκληματικές δραστηριότητες με σκοπό το κέρδος και δημιουργούν τελικά το έδαφος για να αναπτύσσονται φαινόμενα σαν αυτά που είδαμε πρόσφατα στα Βορίζια, με πρόσχημα τη λεγόμενη “βεντέτα”». Χαρακτήρισε επικοινωνιακά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Χρυσοχοϊδης, σχολιάζοντας ότι δεν θα έχουν αποτελεσματικότητα και πως «το πιο πιθανό, μάλιστα, είναι ότι όλες αυτές οι νέες μονάδες “κρούσης” που δημιουργούνται, να έχουν τελικά ως αποδέκτη το λαϊκό κίνημα».

«Όλα όσα ζει σήμερα ο λαός της Κρήτης και ολόκληρης της χώρας “φωνάζουν” ότι είναι ώριμες και αναγκαίες ριζικές αλλαγές στο επίπεδο της οικονομίας και της κοινωνίας. Ότι απαιτείται μια άλλη διακυβέρνηση – εξουσία, πραγματικά εργατική – λαϊκή, για να βγούμε από τα σημερινά αδιέξοδα που γεννά και αναπαράγει το σύστημα», είπε ο κ. Κουτσούμπας, ο οποίος, κλείνοντας την ομιλία του, ανέφερε: «Ας εντείνουμε όλοι και όλες από σήμερα την προσπάθεια για να χτίσουμε ένα ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας για τον σοσιαλισμό».

Αύριο Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025, ο κ. Κουτσούμπας θα επισκεφθεί το «Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας» στην Ελεύθερνα Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο, ενώ το βράδυ θα μιλήσει σε πολιτική συγκέντρωση-συνεστίαση της Τομεακής Επιτροπής Χανίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ