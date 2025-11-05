MENOY

Κωστής Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Ως εδώ! Δεν θα δεχτώ καμία στοχοποίηση και δεν θα αναλάβω ευθύνες που δεν μου αναλογούν

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σε μια οργισμένη δήλωση προχώρησε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή το σημεριονό πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών ως προς το θέμα των ΕΛΤΑ.

«Προκειμένου να σταματήσει η διαστρέβλωση της αλήθειας σημειώνω και πάλι ότι, όπως είχα δηλώσει από την αρχή, ποτέ δεν αρνηθήκαμε ότι υπήρξε σύσκεψη ενημέρωσης για το θέμα παρουσία όλων των συναρμόδιων υπουργών. Έχω ήδη επιβεβαιώσει επίσης δημόσια την ύπαρξη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, που όπως σημείωσα, επαναλάμβανε ουσιαστικά όσα ειπώθηκαν στη σύσκεψη, χωρίς να προσδιορίζει συγκεκριμένα καταστήματα. Όμως, ακόμα μια φορά δηλώνω ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ δεν προχώρησε, με βάση τη συλλογική κυβερνητική κατεύθυνση, στην εκ των προτέρων επεξήγηση του προβλήματος, στην παρουσίαση των δεδομένων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στην έγκαιρη ανάλυση της αναγκαιότητας για τη λύση που επελέγη. Στοιχείο εξαιρετικά κρίσιμο στην όλη υπόθεση. Αυτή είναι η ουσία και τίποτε δεν έχουμε να κρύψουμε», τονίζει ο Κωστής Χατζηδάκης.

Και συνεχίζει: «Υπογραμμίζω και πάλι:

•⁠ ⁠Η κυβέρνηση επιμένει στη κρισιμότητα του προβλήματος και θα εργαστεί για την εφαρμογή λύσης, που θα διασφαλίζει την επιβίωση των ΕΛΤΑ.

•⁠ ⁠Όσον αφορά εμένα, δεν πρόκειται να δεχθώ καμία στοχοποίηση, αλλά και καμία θεωρία ότι περίπου κρυφά έδωσα εντολές για το κλείσιμο καταστημάτων.

Ως εδώ! Έχω αναλάβει την υλοποίηση την πολλών, κρισιμότερων μεταρρυθμίσεων στο παρελθόν. Δεν έχω λόγο, όμως, να αναλάβω ευθύνες για χειρισμούς που δεν μου αναλογούν.

Τα κίνητρα των επιθέσεων είναι προφανή. Αλλά οι επιθέσεις θα πέσουν στο κενό».

