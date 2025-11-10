Κώστας Ζαχαριάδης: Η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων είναι ο δρόμος που μπορεί να στείλει τους εκλεκτούς της ΝΔ στην αντιπολίτευση

«Οι μοναχικές πορείες δεν οδηγούν πουθενά, η πολυδιάσπαση ευνοεί τη ΝΔ, η περιχαράκωση και ο σεχταρισμός είναι καταστροφή για την ευρύτερη παράταξη. Είναι η ώρα να τολμήσουμε, είναι η ώρα να υπερβούμε διαχωριστικές γραμμές, είναι η ώρα να ενώσουμε δυνάμεις», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης, σε εκδήλωση της Πρωτοβουλία Πολιτών Δυτικής Αττικής με θέμα: «Σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων – Κοινωνική απαίτηση, Ιστορική αναγκαιότητα».

Στην εκδήλωση που συμμετείχαν ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, η Λούκα Κατσέλη, ο Πέτρος Κόκκαλης και ο Μαρίνος Σκανδάμης, ο Κώστας Ζαχαριάδης σημείωσε: «Πολλοί θεωρούν ότι αυτή η φωτογραφία σήμερα είναι από το παρελθόν, διαφωνώ μαζί τους. Είναι εικόνα από το μέλλον στις νέες μεγάλες προκλήσεις και ευθύνες που έχει να αντιμετωπίσει ο ευρύτερος χώρος μας».

Συνεχίζοντας ανέφερε: «Η πολιτική της Ν.Δ., που σώρευσε και συνεχίζει να σωρεύει προβλήματα στην ελληνική κοινωνία και να δημιουργεί αδιέξοδα, πρέπει να ηττηθεί. Οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις ας μη γίνουν αυτόχειρες επιλέγοντας την καθυστέρηση. Οι αναβλητικές πολιτικές συμπεριφορές φθείρουν την αξία της πολιτικής πρότασης για τη δημιουργία ευρύτερης συσπείρωσης». Τοποθετήθηκε καθαρά υπέρ της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων υπογραμμίζοντας: «Όσο οι προοδευτικές δυνάμεις δεν ανταποκρίνονται στο αίτημα της κοινωνίας -η σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων είναι αίτημα της κοινωνίας, δεν είναι μια πολιτική/θεωρητική κατασκευή από τα πάνω- θα έχουν τεράστιες ευθύνες με βαρύτατες συνέπειες για την ίδια την κοινωνία και τον προοδευτικό κόσμο. Η όποια καθυστέρηση στην υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών δημιουργεί δυσαρέσκεια στους πολίτες και τους απομακρύνει από ένα τέτοιο ενδεχόμενο εμπεδώνοντας το αίσθημα της ηττοπάθειας».

Επέρριψε τις κύριες ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ, και όχι μόνο στην ηγεσία του, σημείωσε ότι η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων «είναι ο δρόμος που μπορεί να στείλει τους εκλεκτούς της ΝΔ στην αντιπολίτευση» και πρόσθεσε: «Προοδευτική Συνεργασία. Έτσι μπορεί να γυρίσει η χώρα σελίδα. Με ενότητα, ανασυνθέσεις, υπερβάσεις, ανοιχτό μυαλό και ανοιχτή καρδιά». Κλείνοντας υπογράμμισε: «Αυτό κάναμε στον Δήμο της Αθήνας στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών και στείλαμε τον εκλεκτό της ΝΔ στην αντιπολίτευση. Αυτό κάναμε και με την ενιαία παράταξη των προοδευτικών δυνάμεων στην ΚΕΔΕ με επικεφαλής των Δήμαρχο Αθήνας, Χάρη Δούκα, όπου ενώσαμε δυνάμεις με κοινό πρόγραμμα και επεξεργασίες για την αυτοδιοίκηση. Αυτός είναι ο δρόμος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ