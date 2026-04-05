Κώστας Τσιάρας: “Παραιτούμαι από τη βουλευτική ασυλία” – Οι εξηγήσεις για την υπόθεση του γεωργού στην Καρδίτσα

Την πρόθεσή του να συνεργαστεί πλήρως με τη Δικαιοσύνη ανακοίνωσε ο Κώστας Τσιάρας, παραιτούμενος από τη βουλευτική του ασυλία.

Η απόφασή του σχετίζεται με έρευνα για επικοινωνία συνεργάτη του πολιτικού του γραφείου, η οποία φέρεται να έγινε με αφορμή διοικητικό πρόβλημα που αντιμετώπισε αγρότης στην Καρδίτσα σχετικά με τις αγροτικές ενισχύσεις του.

Όπως αναφέρει ο πολιτικός, όλα ξεκίνησαν όταν ένας αγρότης της περιοχής διαπίστωσε πως κινδύνευε να χάσει μέρος της επιδότησης για το λεγόμενο «πρασίνισμα» του 2021. Το πρόβλημα εντοπίστηκε σε χαντάκια και αρδευτικά κανάλια που είχαν υποστεί προσχώσεις από τον κυκλώνα «Ιανό», με αποτέλεσμα να θεωρηθούν αρχικά μη επιλέξιμα.

Ο Κώστας Τσιάρας διευκρινίζει πως ο συνεργάτης του έδρασε χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει, αναζητώντας απλώς την ορθή διοικητική οδό. Σύμφωνα με την καταγεγραμμένη συνομιλία, η επαφή έγινε «χωρίς οποιαδήποτε πίεση, χωρίς οχλήσεις, χωρίς να ακολουθήσει άλλο τηλεφώνημα από τον ίδιο συνεργάτη, χωρίς καμία φορτικότητα ή προσπάθεια άσκησης επιρροής».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο πρώην υπουργός, η υπόθεση απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί σκάνδαλο μεγάλης κλίμακας. Ο γεωργός είχε δηλώσει περισσότερα εκτάρια από όσα απαιτούνταν για την ενίσχυση, κάτι που σημαίνει ότι ακόμη και αν αφαιρούνταν οι επίμαχες περιοχές, η οικονομική ζημία θα ήταν ελάχιστη.

«Η συζήτηση δηλαδή αφορούσε ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΠΙΤΗ ΜΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΥΨΟΥΣ 429,28 ΕΥΡΩ !!!», τονίζει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσιάρας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο βουλευτής επισημαίνει ότι όσοι παρουσιάζουν την υπόθεση ως μείζον οικονομικό θέμα, είτε δεν γνωρίζουν το νόμο είτε παραπλανούν σκόπιμα. Υπογραμμίζει δε τη στενή του σχέση με την περιοχή της Θεσσαλίας:

«Πέρα όμως από τη νομική διάσταση της υπόθεσης, όσοι γνωρίζουν τη Θεσσαλία και ιδιαίτερα την Καρδίτσα γνωρίζουν καλά ότι ποτέ δεν υπήρξα αποκομμένος από τα πραγματικά προβλήματα των συμπολιτών μου. Τους στήριζα, τους στηρίζω και θα συνεχίσω να τους στηρίζω πάντα».

Με τη φράση «Ζητώ την έρευνα από την Δικαιοσύνη και παραιτούμαι από την βουλευτική ασυλία», ο Κώστας Τσιάρας ζητά πλέον την οριστική κατάληξη της υπόθεσης μέσω της νόμιμης οδού.