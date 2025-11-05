Κόντρα Γεωργιάδη και Νατσιού στη Βουλή: “Φέρνετε ψεύτικες φωτογραφίες, η ΝΙΚΗ ότι πιο λαϊκίστικο και αριστερίστικο”

Έντονη αντιπαράθεση είχαν σήμερα (05/11) στη Βουλή, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με τον πρόεδρο του κόμματος «ΝΙΚΗ», Δημήτρη Νατσιό, τον οποίο κατηγόρησε για λαϊκισμό, έλλειψη σοβαρότητας και για διασπορά ψευδών ειδήσεων του διαδικτύου.

Σύμφωνα με το newsit.gr, ο Δημήτρης Νατσιός παρουσίασε στην Ολομέλεια φωτογραφία, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να φοράει μπλουζάκι με επιγραφή: «Όποιος ψηφίζει ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ψηφίζει ψεύτες και κλέφτες», πράγμα που προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού Υγείας.

Ειδικότερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανώς εκνευρισμένος, αφού ενημέρωσε ότι αυτή η φωτογραφία είναι ψεύτικη, είπε στον πρόεδρο της «ΝΙΚΗΣ» ότι είναι ολόκληρος πρόεδρος κόμματος και παρουσιάζει στη Βουλή ψεύτικη φωτογραφία που παρουσιάζει τον ίδιο να φοράει μπλουζάκι «που δεν έχει φορέσει ποτέ του».

Μάλιστα, στη συνέχεια απευθύνθηκε στο Σώμα λέγοντας: «Από κει και πέρα καταλαβαίνει κανείς τη σοβαρότητα και περί τίνος στην πραγματικότητα πρόκειται».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στον Δημήτρη Νατσιό, σχετικά και με τα όσα υποστήριξε για τα ΕΛΤΑ, κατηγορώντας τον για λαϊκισμό αφού, όπως είπε: «Ένα κόμμα πιο δεξιό από τη ΝΔ, χρησιμοποιεί αριστερίστικα επιχειρήματα».

Και συμπλήρωσε: «Παρουσιάζετε το κλείσιμο καταστημάτων μιας επιχείρησης ταχυδρομικών υπηρεσιών, σαν προσπάθεια και συνωμοσία απαξίωσης της ελληνικής, όταν ξέρετε ότι τέτοια καταστήματα κλείνουν σωρηδόν σε όλο τον κόσμο. Δείξτε μου μια επιχείρηση που ανοίγει ταχυδρομικά καταστήματα σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει ούτε μία. Αν δεν τα εξηγήσουμε αυτά στον κόσμο ώστε να τα καταλάβει, θα τον τρελάνουμε».

Τέλος, ο υπουργός Υγείας παρατήρησε ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα και η μεγαλύτερη απογοήτευση από την παρουσία της “Νίκης” είναι αυτή: Θα περίμενε να ασκεί σοβαρή αντιπολίτευση αλλά κάθε φορά ανακυκλώνει ό,τι πιο λαϊκίστικο και αριστερίστικο που αν δεν ξέρει ποιος μιλάει νομίζει ότι μιλάει η Πλεύση Ελευθερίας. Κι αυτό είναι ντροπή».