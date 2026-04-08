Κοντογεώργης για εξελίξεις στο Ιράν: Θετική εξέλιξη η εκεχειρία, ελπίζουμε σε ταχεία οριστική διευθέτηση

Από τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ξεκίνησε η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη στον Real Fm. Η εκεχειρία, όπως τόνισε, είναι «θετική εξέλιξη», αλλά, διευκρίνισε, «πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες της εφαρμογής και κατά πόσο θα είναι μια προσωρινή ανάπαυλα ή μια οριστική διευθέτηση», εκφράζοντας συγχρόνως την ελπίδα του για το δεύτερο.

Εξ άλλου, συνέχισε, θέματα όπως η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και το βαλλιστικό και πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένουν ζητούμενα. «Εμείς το παρακολουθούμε. Είμαστε σε μια περίοδο που δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Χρειάζεται με ψυχραιμία, στιβαρότητα, σοβαρότητα να αντιμετωπίζουμε τα θέματα αυτά. Οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία είναι σοβαρές, καμία οικονομία δεν θα μείνει απρόσβλητη», επεσήμανε διαβεβαιώνοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση θα βοηθήσει και πάλι αυτούς που «έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».

Στη συνέχεια η συνέντευξη εστίασε στα του ΟΠΕΚΕΠΕ: Η όλη υπόθεση, «σε όλες τις εκφάνσεις της, είναι μια δυσάρεστη υπόθεση. Σε σχέση με τη δεύτερη δικογραφία τοποθετήθηκαν με ενάργεια και διαύγεια όλοι οι βουλευτές, ζήτησαν την άρση ασυλίας», είπε και προσέθεσε ότι «ήδη έχουν παρασχεθεί αρκετές και πειστικές διευκρινίσεις από όλους τους βουλευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση».

Προφανώς οι πολιτικοί δεν είναι δικαστήριο για να κάνουν κάποια αξιολόγηση, σημείωσε, ωστόσο, συμπλήρωσε, «κάθε καλοπροαίρετος πολίτης αντιλαμβάνεται τι μπορεί να έχει συμβεί, αυτά θα κριθούν στην πορεία». «Πρέπει με σοβαρότητα να αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα αυτά χωρίς να κάνουμε εύκολες κρίσεις», συνέστησε.

Ερωτηθείς για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ τόνισε: «Εμείς έχουμε στηρίξει τον θεσμό. Είναι χρήσιμο να μην δημιουργούνται εντυπώσεις» ειδικά σε πολιτικά ευαίσθητα θέματα. Εξ άλλου, «υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, είναι μια κατάκτηση που δεν πρέπει να ξεχνάμε», επεσήμανε παραπέμποντας στο δικαστικό σκέλος που θα ακολουθήσει.

Ταυτόχρονα, ο Θ. Κοντογεώργης μίλησε και για το πολιτικό σκέλος, εκεί όπου «η κυβέρνηση έχει αναλάβει συνολικά την ευθύνη», θυμίζοντας τις αλλαγές που έχουν γίνει σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο ερώτημα δε, γιατί κρίθηκαν αναγκαίες οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ απάντησε ότι «αυτές οι κινήσεις ήταν κατάλληλες και από την πλευρά των θιγομένων αλλά και από την πλευρά του πρωθυπουργού προκειμένου να μην υπάρχουν σκιές. Νομίζω ότι αυτό τιμά τους ανθρώπους που προχώρησαν σε αυτές τις κινήσεις γιατί δεν θέλουν κι εκείνοι να μείνει κάτι σε σχέση με το όνομά τους και ζητούν τη διερεύνηση».

Ενώ έθεσε και μια ακόμη παράμετρο λέγοντας πως έχει σημασία να διορθώνει κανείς ένα ζήτημα «προκειμένου να μην επαναληφθεί ποτέ», όπως είπε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει δυσαρέσκεια από τον πρωθυπουργό για τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο υφυπουργός παρέπεμψε στο πρόσφατο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είχε αναφέρει ότι είναι ένας νεοσύστατος θεσμός. «Η χώρα μας είναι μεταξύ εκείνων που τον έχουν στηρίξει. Εμείς σεβόμαστε την ανεξαρτησία, την αποστολή και τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας». Συγχρόνως, όμως, «θα πρέπει ειδικά σε πολιτικά ευαίσθητες περιπτώσεις να προσπαθούμε όλοι να μην δημιουργούνται εντυπώσεις που έχουν πολιτικό αντίκτυπο», ζήτησε. Και «πολύ λογικά» ο πρωθυπουργός έθεσε την παράμετρο να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία προκειμένου να μην μείνουν σκιές, είπε ακόμη.

Και ο Θ. Κοντογεώργης συμπλήρωσε: «Ο πρωθυπουργός το έθεσε με τη σοβαρότητα και τη θεσμικότητα που έπρεπε. Χωρίς να αποδίδω κάτι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπήρξαν και διαρροές και ζητήματα που δημιουργούσαν εντυπώσεις. Χρειάζεται από όλους μια προσέγγιση που να ανταποκρίνεται στο θεσμικό ρόλο ενός εκάστου».

Κληθείς να σχολιάσει την πρόσφατη τοποθέτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σημείωσε δε: «Δεν σχολιάζω δηλώσεις συναδέλφων. Θα ξαναπώ ότι έχει μια σημασία να μην δημιουργούνται εντυπώσεις».

Ενώ για το κοινοβουλευτικό σκέλος ανέφερε ότι «η Επιτροπή Δεοντολογίας έλαβε μια απόφαση, θα ακολουθήσει η συζήτηση στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας. Η δική μας δουλειά σε σχέση με τις αγροτικές επιδοτήσεις προχωράει, υπάρχει ένα πλάνο δράσης», με στόχο την εξυγίανση και, μέσω αυτής, «τη δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο».