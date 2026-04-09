Κοντογεώργης για εκεχειρία: Αισιοδοξούμε, αλλά κάνουμε και τα κουμάντα μας για να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την οικονομία

Σε τοποθέτησή του για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης -στο Action24, το βράδυ της Τετάρτης- σημείωσε εισαγωγικά, «αισιοδοξούμε αλλά κάνουμε και τα κουμάντα μας γιατί πρέπει να δούμε τώρα κατά πόσο η εκεχειρία θα είναι εύθραυστη».

Σε κάθε περίπτωση, προσέθεσε, «θα είμαστε από την πλευρά των αισιόδοξων που θα επιμείνουμε σε μια διπλωματική λύση προκειμένου να υπάρξει οριστική διευθέτηση. Υπάρχουν ήδη σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Καμία οικονομία – ακόμη και οι πιο απομονωμένες – δεν θα μείνουν απρόσβλητες. Για λόγους παγκόσμιους αλλά και εθνικούς μας ενδιαφέρει αυτή η υπόθεση να τελειώσει. Ελπίζουμε τις επόμενες δέκα ημέρες να υπάρξει εξέλιξη, εμείς θα επιμείνουμε σε αυτήν την οδό».

Ενώ ειδικά για το ελληνικό σκέλος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ανέφερε: «Έχουμε ήδη πάρει μέτρα στήριξης, θα δούμε πώς θα συνεχισθούν, αν μπορούν να παραταθούν κ.ο.κ.».

Αλλάζοντας θέμα και με αφορμή τη συζήτηση που θα γίνει μετά από μία εβδομάδα για το κράτος δικαίου, είπε πως έχουν γίνει βήματα, πράγμα που αναγνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμπλήρωσε δε την απάντησή του επισημαίνοντας ότι «ο σεβασμός που έχουν συνολικά στη δικαιοσύνη, και στο κράτος δικαίου, η χώρα και η κυβέρνηση δεν είναι α λα καρτ».

Ειδικώς δε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπενθύμισε ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες, το 2021, που «εισήγαγε στο ελληνικό δίκαιο το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», πράγμα που «δεν το έχουν κάνει όλες οι χώρες».

Κάνοντας επιπλέον λόγο για «πολύ καλή συνεργασία» μεταξύ κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, από την άλλη ζήτησε «να δούμε πώς δεν δημιουργούνται εντυπώσεις ειδικά σε πολιτικά ευαίσθητες περιπτώσεις και πώς διαχειρίζεται ο καθένας την αρμοδιότητά του. Υπήρξαν γεγονότα τα οποία δεν τα συνδέω απευθείας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά είχαν να κάνουν με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Ακούγαμε τέρατα και σημεία πριν καν έλθει η δικογραφία», παρατήρησε.

Σε σχέση με το νέο σύστημα απόδοσης των αγροτικών επιδοτήσεων, διαβεβαίωσε ότι «το action plan προχωράει». Επικαλούμενος εξ άλλου την εμπειρία του νέου υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, δήλωσε σίγουρος ότι θα γίνουν όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες «ώστε το 2026 να έχουμε ένα πλήρως καινούριο σύστημα».

Για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, τέλος, κάλεσε «τα υπόλοιπα κόμματα και τουλάχιστον αυτά που θεωρούν ότι είναι στη σοβαρή πλευρά της Ιστορίας να τοποθετηθούν υπεύθυνα».