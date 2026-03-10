Κωνσταντοπούλου σε Βορίδη: Είναι ξεκάθαρο ότι αλληλοεκβιάζεστε – Είστε “κράτα με να σε κρατώ”…

Για μαφία και αλληλοεκβιασμούς έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου σε παρέμβασή της μετά την τοποθέτηση που έκανε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορίδης σχετικά το εμπιστευτικό έγγραφο όπου κατατέθηκε στην Ολομέλεια από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο και στο οποίο ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας φέρεται να τον ενημέρωνε για αύξηση βοσκοτόπων στις δηλώσεις του 2020.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι ο κ. Βορίδης δεν είχε δηλωθεί να λάβει τον λόγο στη συζήτηση κάτι που όπως είπε «σημαίνει ότι ασκήσατε το δικαίωμα της σιωπής».

«Όλοι εσείς που κρύβεστε και ο κ. Μητσοτάκης, αλληλοεκβιάζεστε» είπε, γι’ αυτό, όπως σημείωσε, «όταν καταθέσατε στην Εξεταστική Επιτροπής, είπατε “αυτά έχω να πω προς το παρόν και θα δω τι θα πω μετά”» κάτι που αποδεικνύει πως «αλληλοεκβιάζεστε με τον κ. Μητσοτάκη, με τον κ. Βάρρα που είναι στο Γραφείο του κ. Μητσοτάκη και δεν φαίνεται να είναι ικανοποιημένος με το ότι την γλιτώνετε. Είναι ξεκάθαρο, για αυτό διοχετεύονται και αυτά τα έγγραφα στη δημοσιότητα, μην έχετε καμία απορία. Είναι ξεκάθαρο, στα μάτια όλων ότι παίζει ένας ακραίος αλληλοεκβιασμός και είστε “κράτα με να σε κρατώ”…».

«Ισχυρίζεστε ότι το έγγραφο αυτό είναι ανύπαρκτο ή ότι κάποιος το κατέστρεψε;»

«Ήρθατε εκών άκων, επειδή έγινε αυτή η αποκάλυψη τώρα αυτού του εγγράφου… » είπε η η Ζωή Κωνσταντοπούλου και απευθυνόμενη στον κ. Βορίδη τον ρώτησε: «Ισχυρίζεστε ότι το έγγραφο αυτό είναι ανύπαρκτο ή ότι κάποιος το κατέστρεψε; Γιατί όταν μας λέτε ότι θα πρέπει να αναζητηθεί η ύπαρξη του στο Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο του Υπουργού, δύο πράγματα μπορεί να ισχυρίζεστε ή ότι είναι πλαστό και δεν το λάβατε ποτέ ή γνωρίζετε ότι κάποιος το κατέστρεψε».

«Και από καταστροφή στοιχείων έχετε πολύ υψηλό το ρεκόρ», συνέχισε, «όπως με τα βίντεο για την τραγωδία των Τεμπών και στις υποκλοπές».

«Δράτε ως μαφία» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

«Όταν ο “Φραπές”, έλεγε ότι “μίλησε ο Μάκης στον Φλωρίδη για να βγάλουμε από την μέση την Ευρωπαία εισαγγελέα”, δεν εννοούσε εσάς; Οι ίδιοι κακοποιοί όταν έλεγαν ότι “όσο στέκει ο Μάκης και το Μαξίμου είμαστε καλά», δεν εννοούσαν εσάς; Υπήρχε κάποιος άλλος Μάκης;», τόνισε και διερωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν όλοι αυτοί οι κακοποιοί να έχουν το όνομά σας στο στόμα τους και να σας επικαλούνται, πώς είναι να είστε κουμπάρος με τον υπερτυχερό Στρατάκη ή “Χασάπη”, του οποίου έχετε βαφτίσει το εγγόνι, έτσι δεν είναι; Όλα αυτά μας λέτε ότι είναι τυχαία;», είπε.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου ισχυρίστηκε ότι το έγγραφο αυτό του Βάρρα «είναι ξεκάθαρο ότι το διοχετεύει» και δείχνει ότι «δράτε ως μαφία, στην οποία υπάρχουν μέσα φατρίες».

«Και το ζήτημα είναι αν η μία μαφία θα εξουδετερώσει την άλλη ή εάν θα τηρήσετε την ομερτά και τις ισορροπίες του τρόμου για να επιβιώσετε» κατέληξε.