Κωνσταντοπούλου: Ο Βορίδης εκβίαζε το Μαξίμου – Θα ζητήσω συλλήψεις υπουργών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε σήμερα η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου, δίνοντας συνέχεια στη χθεσινή κόντρα στη Βουλή.

«Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση χθες ήταν σε πολύ δύσκολη θέση. Κρατούσε την αναπνοή της για να τελειώσει η διαδικασία. Έπιναν το πικρό ποτήριον. Ήταν συζήτηση χωρίς ψηφοφορία. Τόσο πολύ πίστευαν στο πόρισμά τους» τόνισε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Η κα Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε «ο Βορίδης εκβίαζε το Μαξίμου και την ίδια ώρα το Μαξίμου εκβίαζε τον Βορίδη». Συνέχισε λέγοντας ότι «υπήρχε ένας αλληλοεκβιασμός μεταξύ Μητσοτάκη, Βορίδη, Βάρα, Μαξίμου και όλων αυτών των φατριών».

«Τον Βάρα τον πίεσαν να καταθέσει», είπε επίσης η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ανέφερε επιπλέον ότι προτίθεται να προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Η υπόθεση δεν κλείνει, όπως θέλουν. Θα επισκεφθώ την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα καταθέσω όλο το υλικό της Εξεταστικής και της συζήτησης στη Βουλή και θα ζητήσω συλλήψεις υπουργών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», είπε χαρακτηριστικά.