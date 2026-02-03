MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Ο Γεωργιάδης είχε 3 μήνες για να μου κάνει μήνυση, αλλά δεν το έκανε γιατί είναι κότα

Επίθεση κατά του Άδωνι Γεωργιάδη, του ΚΚΕ αλλά και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε το βράδυ της Δευτέρας η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αρχικά και με αφορμή τα όσα είπε τη Δευτέρα ο υπουργός Υγείας για τη μήνυση που υπέβαλε η ίδια σε βάρος του, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε «ο σοφός λαός λέει κάτι για τον γάιδαρο αλλά δεν κάνω καμία παρομοίωση για τα ζώα γιατί τα αγαπώ πολύ, προσπαθώ να μην παρομοιάζω τα ζώα με αυτά τα τέρατα. Έσφιξαν τα γάλατα γιατί έφαγε μήνυση, ο ίδιος είχε 3 μήνες περιθώριο για να κάνει μήνυση, γιατί είναι κότα» για να συμπληρώσει αμέσως «είναι παρομοίωση για ζωάκι και πτηνό και το αποσύρω».

Συνεχίζοντας, δε, σε υψηλούς τόνους είπε για τον κ. Γεωργιάδη «είναι πρόσωπο που εκχυδαΐζει και προσβάλει και μειώνει με όλους τους τρόπους. Τα πρόσωπα αυτά για τη φασιστική συμπεριφορά και τον ακραίο σεξισμό, όταν δεν καταλαβαίνουν με άλλο τρόπο θα καταλάβουν με δικαστικό».

Στη συνέχεια και με αφορμή τη διάταξη για τη συνεπιμέλεια που έκανε χρήση η Όλγα Κεφαλογιάννη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στο ΚΚΕ: «Εμείς τη διάταξη για Κεφαλογιάννη την καταψηφίσαμε, γιατί διαπιστώσαμε ότι είχε φωτογραφική διάταξη, την ψήφισαν τη ΝΔ και το ΚΚΕ. Γιατί όταν εγώ λέω εγώ ποιοι είναι το σύστημα και πώς το σύστημα αλληλοεξυπηρετείται, είμαι εγώ η κακιά. Το ΚΚΕ δεν πρέπει να εξηγήσει γιατί ψήφισαν αυτή τη φωτογραφική διάταξη, ενώ λέει ψέματα για την Πλεύση Ελευθερίας όταν δεν ψήφισαν τα δικαιώματα όλων στον γάμο;».

Ερωτηθείσα, στη συνέχεια για τις δημοσκοπήσεις είπε ότι «έρευνες που δείχνουν ότι σήμερα η κυβέρνηση παίρνει πάνω από 28% δεν τις θεωρώ αξιόπιστες, γιατί το 28% ούτε στον ύπνο του δεν θα το δει ο Μητσοτάκης».

«Εμείς πρέπει να προσέχουμε μην κάνουμε λάθη γιατί καραδοκούν γύπες και επαγγελματίες» συνέχισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ενώ στην ερώτηση τι εννοεί αναφέρθηκε στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα: «Διαχρονικά ο κόσμος προδόθηκε από ανθρώπους που άλλα είπαν και άλλα έκαναν. Ενδεικτικό παράδειγμα τυχοδιωκτισμού και ανακολουθίας ο Αλέξης Τσίπρας».

Εκτίμησε, δε, ότι ο κ. Τσίπρας δεν θα προχωρήσει σε κόμμα γιατί «δεν πιστεύω ότι μπορεί να αντιμετωπίσει μια δημόσια αντιπαράθεση για τα πεπραγμένα του, για την οποία εγώ είμαι έτοιμη».

Όσον αφορά, τέλος, τη Μαρία Καρυστιανού απέφυγε εντελώς να τοποθετηθεί αρκούμενη να πει «έχω ανοιχτή σχέση με συγγενείς, είναι δική μου απόφαση να υπηρετήσω αυτό τον αγώνα χωρίς αποσπασμούς που θέλει το σύστημα».

