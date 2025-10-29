Κωνσταντοπούλου κατά Γεροβασίλη: Θέλετε ένα κράτος με βασιλιά τον Μητσοτάκη και βασιλοπούλα την Ντόρα Μπακογιάννη!

Νέο γύρο αντιπαράθεσης στη Βουλή προκάλεσε η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ονομαστικής ψηφοφορίας για την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, καθώς η Εθνική Αντιπροσωπεία αποφάσισε με ευρύτατη πλειοψηφία να κάνει δεκτό το δικαστικό αίτημα που αφορά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση από την προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη, η κ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε το λόγο για σχολιασμό, ωστόσο ο λόγος είχε ήδη δοθεί σε άλλον βουλευτή. Ακολούθησε έντονος διάλογος, ενώ όταν αργότερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πήρε το λόγο, κατηγόρησε την κυρία Γεροβασίλη πώς «θέλει ένα κράτος με βασιλιά τον Μητσοτάκη και βασιλοπούλα την Ντόρα Μπακογιάννη». Η αναφορά στην κυρία Μπακογιάννη ήρθε ως συνέχεια του επεισοδίου με πρωταγωνίστρια την Ζωή Κωνσταντοπούλου στη διάσκεψη των προέδρων.

Ο αρχικός διάλογος έχει ως εξής:

Κωνσταντοπούλου: Ζητώ το λόγο.

Γεροβασίλη: Δεν έχετε το λόγο γιατί τον έχω δώσει στον κ. Κοττίδη.

Κωνσταντοπούλου: Ζήτησα το λόγο και προηγούμαι ως Αρχηγός και το γνωρίζετε.

Γεροβασίλη: Ναι αλλά έχω ανακοινώσει. Έχει καθυστερήσει ο κ. Κοττίδης. Αμέσως μετά θα έχετε τον λόγο, κα Κωνσταντοπούλου.

Κωνσταντοπούλου: Ζήτησα το λόγο. Ζήτησα το λόγο. Ζήτησα τον λόγο. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνετε. Ζήτησα το λόγο.

Γεροβασίλη: Ποτέ δεν έχει γίνει ξανά από εμένα. Θα πάρετε το λόγο αμέσως μετά.

Κωνσταντοπούλου: Ζήτησα το λόγο. Ζήτησα το λόγο. Με ειδοποίησαν οι υπηρεσίες για την ανακοίνωση.

Γεροβασίλη: Για την ανακοίνωση δεν υπάρχει διαδικασία σχολιασμού.

Κωνσταντοπούλου: Δεν ντρέπεστε λίγο γι’ αυτά που κάνετε; Δεν ντρέπεστε; Είστε σε συμπαιγνία με την κα Μπακογιάννη από την προηγούμενη εβδομάδα.

Γεροβασίλη: Αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρόκειται να σας απαντήσω, γιατί η θέση μου δεν το επιτρέπει.

Κωνσταντοπούλου: Η θέση σας είναι να παραιτηθείτε.

Γεροβασίλη: Εσείς έχετε κάνει παραιτήσεις από κόμματα.

Κωνσταντοπούλου: Όχι, κάνετε λάθος και τα σχόλιά σας με αυτόν τον τρόπο είναι αήθη και ανεπίτρεπτα.

Γεροβασίλη: Θα έχετε το λόγο όταν είναι η σειρά σας.

Σε εκείνο το σημείο παρενέβη ο Παύλος Πολάκης, σχολιάζοντας με ειρωνεία: «Γελάει ο άλλος απέναντι», εννοώντας τον Άδωνι Γεωργιάδη. Ο υπουργός Ανάπτυξης απάντησε χαμογελώντας: «Ε, με αυτά που βλέπω, τι να κάνω; Να μη γελάσω;» Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανήλθε, απευθυνόμενη στην Όλγα Γεροβασίλη, λέγοντας: «Είστε δεκανίκι, κα Γεροβασίλη».

Η κόντρα Γεροβασίλη – Κωνσταντοπούλου συνεχίστηκε αμέσως μετά την ομιλία του βουλευτή Κοττίδη με τον διάλογο των δύο να επεκτείνεται και στο πρόσφατο επεισόδιο που εξελίχθηκε στην Διάσκεψη των προέδρων όταν η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έβγαλε το κινητό της τηλέφωνο για να καταγράψει την Ντόρα Μπακογιάννη και η βουλευτής της ΝΔ την αποκάλεσε “υστερική”.

“Κάποιοι ενοχλούνται από την Πλεύση Ελευθερίας. Δρομολογήθηκε ο περιορισμός του λόγου των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης. Ξέρουμε ότι κανένας δεν θα περιορίσει τον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς. Σε αυτή την ανίερη συμμαχία είδαμε την περίεργη σύμπραξη της Γεροβασίλη με Μπακογιάννη που έχει πει ότι η Βουλή είναι ένα μαγαζάκι. Είχα ζητήσει τον λόγο από πριν από τον κ. Γεωργαντά.

Η μόνη που δεν το γνώριζε ήταν η προεδρεύουσα που έφτασε να αρνείται σε πολιτικό αρχηγό τον λόγο. Θέλετε ένα κράτος με βασιλιά τον Μητσοτάκη και βασιλοπούλα την Ντόρα Μπακογιάννη” ανέφερε αρχικά η κα Κωνσταντοπούλου για να σχολιάσει στην συνέχεια το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που αίρει την βουλευτική της ασυλία.

“Εγώ ζήτησα άρση ασυλίας μου όπως έχω ζητήσει σε όλες τις περιπτώσεις. Χαίρομαι πολύ που αλλάξατε τη στάση σας. Θεωρώ όμως αποκαλυπτικό αυτό που έγινε . Ποιος έδωσε γραμμή για την ψήφο της ΝΔ; Ο Αδωνις Γεωργιάδης. Ο Δένδιας που λέει το μετριοπαθές στοχοποιείται και ο υμνητής του Γκέμπελς δίνει τη γραμμή”

Σχολιάζοντας την νέα τοποθέτηση η κα Γεροβασίλη είπε: “δεν παραβιάστηκε κανένας κανονισμός. Υπάρχει λίστα ομιλητών που ανατράπηκε λόγω επείγοντος περιστατικού σε βουλευτή. Δεν σας αφαίρεσα το λόγο. Καθυστέρησα 7 λεπτά την ομιλία σας. Στην Διάσκεψη βεβαίως και ενοχλήθηκα όταν σηκώσατε το κινητό σας για να βγάλετε φωτογραφία. Σας θυμίζω αυτό που δεν είπατε. Εγώ ζήτησα να αποσυρθεί διάταξη που θεώρησα ότι σας φωτογραφίζει. Αυτό ξεχάσατε να το πείτε.

Κωνσταντοπούλου: η αλήθεια είναι άλλη. Εγώ θα δώσω στην δημοσιότητα …

Γεροβασίλη: Εγώ δεν μίλησα για τα υβρεολόγιο που χρησιμοποιήσατε εναντίον μου. Εγώ δεν χρησιμοποιώ υβρεολόγιο ούτε εδώ ούτε αλλού

Κωνσταντοπούλου: Μη με διακόπτετε. Αν θέλετε κατεβείτε. Εγώ ως Πρόεδρος Βουλής σεβάστηκα τον Κανονισμό και λοιδορήθηκα επειδή σεβάστηκα το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Δεν θα συμπεριφερθώ σαν να μην έχουν γίνει ιστορικά γεγονότα.

Η κα Μπακογιάννη το πρόσωπο που το αυτοκίνητο της έχει σκοτώσει άνθρωπο μπροστά στην Βουλή και το καλύψανε κρύβοντας τις κάμερες. Εδώ μέσα στην Βουλή. Ήμουν εκτός βουλής τότε και εσείς ήσασταν εδώ αντιπολίτευση και δεν κάνατε τίποτα. Εγώ εκτός Βουλής είχα στείλει επιστολή στον Τασούλα. Ληστεία σε ψιλικατζίδικο γίνεται και τη βλέπουμε στις κάμερες. Εδώ τίποτα. Δεν αποκάλυπτε η Μπακογιάννη ότι ήταν το δικό της αυτοκίνητο.

Η Μπακογιάννη έως ΥΠΕΞ άφησε να φύγουν Καραβέλας και ο κολλητός της Χριστοφοράκος της ΖΙΜΕΝΣ. Ο Μητσοτάκης δέχθηκε δώρο από την ΖΙΜΕΝΣ. Και η Μπακογιάννη στην Διάσκεψη μου επιτέθηκε με προσωπικές και σεξιστικές εκφράσεις. Υστερικό προσωπικό είπε για εμένα. Έχει πρόβλημα η Κωνσταντοπουλου είπε σε άλλο σημείο αλλά δεν αντιδράσατε. Και μετά γύρισε ολόκληρη την καρέκλα της και κοιτούσε εμένα προκλητικά. Και εσείς την βοηθήσατε σε αυτό που έκανε.

Στην Διάσκεψη δεν υπάρχουν κάμερες Υπάρχει όμως ηχητικό και το αποτύπωσα και σας ενόχλησε. Σας ενόχλησε γιατί στηρίζετε αυτό το σύστημα. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Κάποιοι είναι κάπως βολεμένοι. Κάποιοι δεν θέλουν να ταρακουνηθεί το σύστημα γιατί θα πέσει. Εμείς θέλομε να πέσει. Το θεωρούμε υποχρέωση να είμαστε παράγοντας που θα τους ρίξει.