Κωνσταντοπούλου: Hμουν πάντα με την πλευρά της ενημέρωσης ενώ εσείς με αυτή της προπαγάνδας

«Εγώ το 2013, υπερασπίστηκα την ΕΡΤ, που την κλείσατε, το 2015 δεν ψήφισα τον κ. Ταγματάρχη που τον έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ήμουν πρόεδρος της Βουλής, ήμουν πάντα με την πλευρά της ενημέρωσης, ενώ εσείς είστε πάντα με την πλευρά της προπαγάνδας και είμαι αυτή και πείτε το και στον κ. Μητσοτάκη, που θα φροντίσω προσωπικά τη βρομιά σας, να την καθαρίσω», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας απόψε στη Βουλή, στη συζήτηση για την ΕΡΤ ΑΕ.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε «πολύ σημαντική και πολύ σημαδιακή» τη σημερινή συζήτηση γιατί όπως εξήγησε: «συζητάμε το νομοσχέδιο του κ. Μαρινάκη, ενός διορισμένου υπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, για την ΕΡΤ, δηλαδή τη δημόσια τηλεόραση, για τη λήψη μέτρων για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και συζητάμε το νομοσχέδιο αυτό σε συνθήκες, όπου με πρωτοβουλία της κυβέρνησης έχει ψηφιστεί και εφαρμοστεί ένα σύστημα που κόβει την ομιλία, όταν ξεπεράσει κάποιος ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο (εν. «κόφτη»)», ενώ υποστήριξε ότι «αυτή ήταν μια πρωτοβουλία της ΝΔ, για να περιορίσουν» την ίδια.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, δήλωσε ότι αυτό συνέβη όχι γιατί μιλάει πολύ, αλλά για αυτά που λέει. «Και για αυτά που λέει η Πλεύση Ελευθερίας», πρόσθεσε.

Για την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από το βουλευτικό αξίωμα, η κ. Κωνσταντοπούλου, είπε «το έπραξε για να παραμείνει πιστός στις αξίες του», κάτι που -όπως είπε- σπανίζει και ότι είχε «πάρα πολύ σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο, πάρα πολύ πλούσια κοινοβουλευτική και πολιτική δράση, πάρα πολύ συγκεκριμένο, αντισυμβατικό και ασυνήθιστο τρόπο με τον οποίο παρενέβη στα πράγματα».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, πρόσθεσε ότι ο κ. Καραναστάσης, «δέχθηκε μια χυδαία επίθεση και στοχοποίηση, ξανά και ξανά και τη δέχεται και από χθες γιατί κατήγγειλε τη βρομιά, που παριστάνετε εσείς ότι δεν υπάρχει. Τη βρομιά η οποία έχει εξαπλωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε είναι πια δεκάδες τα πρόσωπα της ΝΔ, εδώ μέσα, στη βουλή, στην κυβέρνηση και στην Κοινοβουλευτική σας Ομάδα, αλλά και γύρω γύρω, που εμπλέκονται σε ποινικές δικογραφίες, που προστατεύονται από εσάς και που παριστάνετε ότι δεν υπάρχουν».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε για σχέδιο της κυβέρνησης να καλύψει τα πάντα και να επιτίθεται σε αυτούς που την αποκαλύπτουν ενώ κατέθεσε στα πρακτικά «τις 14 ομιλίες, τις 12 εισηγήσεις, τις 61 ακόμη ομιλίες στις επιτροπές και τις 140 ερωτήσεις σε υπουργούς» του Διαμαντή Καραναστάση. «Αυτός είναι ο άφαντος;», ρώτησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ