Κωνσταντοπούλου: Από πότε έγινε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων μιμήτρια του Κόλλια;

Ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, «καταχρώμενος τη συνδικαλιστική του ιδιότητα» λειτούργησε ως «εφεδρεία» για την κυβέρνηση και «είπε το ποίημα του Φλωρίδη», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στη δευτερολογία της στην ολομέλεια της Βουλής.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφέρθηκε εκ νέου στον Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορο Σεβαστίδη, τον οποίο αφού χαρακτήρισε «εφεδρεία» της κυβέρνησης, σημείωσε ότι «βγήκε, την ώρα που βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο και διαπραγματεύεται, όπως ακούγεται, με το υπουργείο, μήπως εντάξει τίποτα δικούς του, του Φλωρίδη, στα ψηφοδέλτια, και γίνει μια διευθέτηση εκλογική, βγήκε με την ελληνική σημαία, καταχρώμενος τη συνδικαλιστική του ιδιότητα, να πει το ποίημα που θέλει ο Φλωρίδης».

Η κ. Κωνσταντοπούλου απευθύνθηκε στον βουλευτή του ΚΚΕ, Χρήστο Τσοκάνη, που εκείνη την ώρα βρισκόταν στην αίθουσα της ολομέλειας, σχολιάζοντας: «Παρεμπιπτόντως κύριε Τσοκάνη, εμφανίζεται για ΚΚΕ ο συγκεκριμένος εσχάτως και δεν ξέρω αν είπατε τίποτα για τα κατορθώματά του, αλλά δεν νομίζω ότι τέτοιου είδους τύποι, που ξεκάθαρα είναι εξαπτέρυγα της εξουσίας μπορεί να περνιούνται για αριστεροί, για αγωνιστές ή για οτιδήποτε άλλο. Ένα καθεστωτικό πρόσωπο, το οποίο βγήκε να επιτεθεί στις οικογένειες των θυμάτων, στους συνηγόρους, σε εμένα προσωπικά, και ως συνήγορο, και ως πολιτική αρχηγό. Έτσι κάνουν οι δικαστές; Βγαίνουν και αντιδικούν με τα θύματα, υπερασπιζόμενοι τους θύτες; Βγαίνουν και αντιδικούν με την αντιπολίτευση, υπερασπιζόμενοι την κυβέρνηση;».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στη διάταξη που εκδόθηκε για όσους θα μπορούν να βρίσκονται εντός της αίθουσας του δικαστηρίου για τα Τέμπη

«Πριν από λίγες στιγμές εκδόθηκε διάταξη της δικαστή της έδρας του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Με διάταξη θέλει να κρατήσει έξω από την αίθουσα τους συγγενείς, τους συνηγόρους, βάζει και πλαφόν, και τους δημοσιογράφους. Γιατί δεν θέλουν δημοσιότητα, γιατί τη δίκαιη δίκη, την ανοιχτή δίκη, τη δημόσια δίκη, την εκλαμβάνουν σαν αυτό που είπε ο Σεβαστίδης ‘αποσταθεροποίηση’», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και πρόσθεσε: «Από πότε η άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών είναι αποσταθεροποίηση, κύριοι; Από πότε έγινε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων μιμήτρια του Κόλλια, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που πήγε και έγινε ο πρώτος πρωθυπουργός της χούντας; Να ξέρουν όλοι αυτοί οι πρόθυμοι ότι υπάρχουν και δικαστές και εισαγγελείς, σε όλη τη επικράτεια, και αυτοί πρώτοι τους αποδοκιμάζουν».