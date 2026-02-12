MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Αισθάνομαι ντροπή για την εμφάνιση του πρωθυπουργού στην Τουρκία

Φωτογραφίες: Intime
THESTIVAL TEAM

«Ντροπή και αγανάκτηση» δήλωσε ότι αισθάνεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου για την «εμφάνιση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού στην Τουρκία».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι «το μήνυμα που εξέπεμψε αυτή η κουστωδία, είναι ότι μπορούμε να κάνουμε business ακόμη κι όταν η γειτονική χώρα αμφισβητεί κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μπορούμε να κάνουμε business ανενόχλητοι, ακόμη κι όταν τίθενται εν αμφιβόλω βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και ότι «ο κ. Μητσοτάκης είναι πραγματικά υπόλογος».

Παράλληλα, μεταξύ άλλων, η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός «επέδειξε μια ενδοτικότητα και ένα απολογητικό ύφος απέναντι σε έναν Ερντογάν, ο οποίος αμφισβήτησε τα κεκτημένα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας».

Ζωή Κωνσταντοπούλου

