Κωνσταντίνος Τασούλας: Σε έναν κόσμο αβέβαιο και απειλητικό, το μήνυμα της Ανάστασης είναι λυτρωτικό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Φανή Σταθοπούλου και την κόρη τους Μάγδα, παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως στον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννη Ποσειδωνίας Σύρου.

Σε δήλωση του ο κ. Τασούλας ανέφερε:

«Πάσχα σημαίνει διάβαση, πέρασμα. Και σήμερα, τώρα, γιορτάζουμε αυτό ακριβώς: το πέρασμα από τον θάνατο στη ζωή, από το σκοτάδι στο φως, από την απελπισία και τον θρήνο στη χαρά.

Σε έναν κόσμο αβέβαιο και απειλητικό που μας περιβάλλει, το μήνυμα και το αίσθημα της Ανάστασης του Κυρίου είναι λυτρωτικό!

Και μια τέτοια στιγμή που ακούγεται χαρμόσυνα το Χριστός Ανέστη σ’ όλη την Ελλάδα και στον ελληνισμό,ευχόμαστε η νίκη της ζωής και της ελπίδας επί του θανάτου, να γίνει και νίκη της ειρήνης, της συμφιλίωσης και της ευημερίας στον σημερινό εμπερίστατο και ταραγμένο κόσμο!»

Κωνσταντίνος Τασούλας

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Ν. Ανδρουλάκης: Μαζί μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στις εκλογές του 2028 εξετάζει η Κάμαλα Χάρις

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Πέτρος Λαγούτης: Και οι παρουσιαστές τρώνε τη δουλειά των ηθοποιών σε άλλες περιπτώσεις

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Άννα Κουτσαφτίκη “Φέτος αρνήθηκα όλες τις προτάσεις που μου έγιναν για θέατρο και τηλεόραση” – Η εξομολόγηση για την υγεία της

LIFESTYLE 48 λεπτά πριν

Κατιάνα Μπαλανίκα: Ο Μάκης Ψωμιάδης ήταν πολύ μάγκας, άντρας με τα όλα του, αυτό που έκανε δεν το ξεχνάω

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ρωσία και Ουκρανία ανακοίνωσαν ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου