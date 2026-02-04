MENOY

Κωνσταντίνος Τασούλας για τραγωδία στη Χίο: Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια τόσων ανθρώπων

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τη βαθιά του οδύνη για τη ναυτική τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (02.02.2026) ανοιχτά της Χίου, όπου υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, δεκαπέντε μετανάστες έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 25 τραυματίστηκαν σε σοβαρό περιστατικό με το Λιμενικό, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια τόσων ανθρώπων χθες το βράδυ στο ναυάγιο στη Χίο. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματισμένους και διασωθέντες. Η στήριξη της ελληνικής Πολιτείας θα είναι αμέριστη», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, σε δήλωσή του για το ναυάγιο στη Χίο.

Κωνσταντίνος Τασούλας Χίος

