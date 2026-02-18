Κωνσταντίνος Τασούλας για Αντώνη Μανιτάκη: “Διαμόρφωσε γενιές νομικών”
Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Αντώνη Μανιτάκη εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, αποτίοντας φόρο τιμής στην ακαδημαϊκή και δημόσια διαδρομή του εκλιπόντος.
Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας χαρακτήρισε τον Αντώνη Μανιτάκη «διακεκριμένο καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου», με «πλούσιο επιστημονικό έργο» και «ουσιαστική συμβολή στον δημόσιο βίο».
Όπως σημείωσε, ο Αντώνης Μανιτάκης δίδαξε επί δεκαετίες, διαμορφώνοντας γενιές νομικών και καλλιεργώντας τον σεβασμό στο Σύνταγμα, στους θεσμούς και στην ακαδημαϊκή ελευθερία.
Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Τασούλας ανέφερε ότι υπηρέτησε τη χώρα από θέσεις ευθύνης, μεταξύ των οποίων ως υπουργός Εσωτερικών και ως υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «με σοβαρότητα και αίσθηση καθήκοντος».
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέληξε εκφράζοντας «ειλικρινή συλλυπητήρια» στην οικογένειά του, στους οικείους του και στην πανεπιστημιακή κοινότητα.
