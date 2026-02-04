MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κομισιόν για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου: Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές

Ο Μάρκους Λαμέρτ, υπεύθυνος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, ρωτήθηκε για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου, λέγοντας ότι «παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρισκόταν σε εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές. Διεξάγεται έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα γεγονότα και να καθοριστούν οι συνθήκες του περιστατικού».

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, ο κ. Λαμέρτ τόνισε ότι «κάθε ζωή που χάνεται στη θάλασσα είναι μια τραγωδία στα χέρια των διακινητών. Πάρα πολλοί άνθρωποι ρισκάρουν τη ζωή τους και τη χάνουν, και αυτό ακριβώς είναι που προσπαθούμε να αποτρέψουμε. Γι’ αυτό και η συνεργασία μας με χώρες-εταίρους είναι τόσο σημαντική».

