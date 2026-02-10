ΚΚΕ: Τα ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης λειτουργούσαν ως μηχανισμός προώθησης της αντεργατικής πολιτικής

«Κανείς δεν μπορεί να “πέφτει από τα σύννεφα” με τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης που λειτουργούσαν μέσα στο εργατικό κίνημα ως μηχανισμός χειραγώγησης συνειδήσεων και τελικά νομιμοποίησης και προώθησης της αντεργατικής πολιτικής κυβερνήσεων, ΕΕ και κεφαλαίου, με τις πλάτες των εργατοπατέρων της ΓΣΕΕ» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ και προσθέτει:

«Αυτός ο μηχανισμός δεν ήταν απλά σε γνώση της κυβέρνησης της ΝΔ, αλλά τον είχε αναβαθμίσει με τη σύσταση του Ειδικού Λογαριασμού Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΕΚ, ν. 4921/2022), στον οποίο συμμετέχουν τα ινστιτούτα της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών ενώσεων και στον οποίο τοποθέτησε πρόεδρο τον Γ. Παναγόπουλο. Η υλοποίηση των προγραμμάτων γινόταν με υπουργικές αποφάσεις, πολλές φορές με συμμετοχή Περιφερειών και Δήμων, ενώ ευθύνες έχουν οι συνδικαλιστικές δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζουν τόσα χρόνια αυτή την ηγεσία και τις πρακτικές της.

Είναι ακόμα ενδεικτικό ότι στον ίδιο οργανισμό, με πρόεδρο τον εργατοπατέρα Παναγόπουλο, ανατέθηκε, εκτός από τη διαχείριση των κονδυλίων για τα προγράμματα, και η αρμοδιότητα της απόδοσης στα συνδικάτα των εισφορών που παρακρατούνται από τους μισθούς των εργαζομένων, ενώ τώρα, με το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, που επίσης στηρίχθηκε από τις συνδικαλιστικές παρατάξεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, δίνεται στην ηγεσία της ΓΣΕΕ ρόλος “πορτιέρη” για την υπογραφή κλαδικών συμβάσεων, παραγκωνίζοντας τις Ομοσπονδίες των εργαζομένων».

«Επιπλέον, η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας οφείλουν να δώσουν απαντήσεις για το ποια ήταν τα προγράμματα που στη συνέχεια απορρίφθηκαν από την ΕΕ και με ποια αιτιολόγηση έγινε αυτό, πώς εντάχθηκαν έπειτα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αν υλοποιήθηκαν, αν έγινε έλεγχος και απολογισμός για αυτά.

Τέλος, οφείλει να αποσύρει εδώ και τώρα το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις, που συνέγραψε με τον ελεγχόμενο Παναγόπουλο. Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι με τον αγώνα τους θα το κάνουν “κουρελόχαρτο”, όπως έχουν κάνει και με άλλους νόμους στο παρελθόν» υπογραμμίζει το ΚΚΕ καταλήγοντας στην ανακοίνωσή του.