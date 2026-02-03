ΚΚΕ: Οι ταξικές και αντιπαιδαγωγικές αλλαγές στο Λύκειο να μείνουν στα χαρτιά

Στις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τις αλλαγές στο Λύκειο, αναφέρεται το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του. Όπως αναφέρει: «Ένας γονιός μαθητή της Γ Λυκείου έχει ζήσει τουλάχιστον τέσσερις ενάρξεις διαλόγου για το σχολείο και το Λύκειο και τα αποτελέσματα είναι γνωστά σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ εγκαινίασε άλλον έναν διάλογο για το Λύκειο και το “εθνικό απολυτήριο”.

Οι αλλαγές στο Λύκειο που έως τώρα έχουν πάντως εξαγγελθεί, προμηνύουν ολομέτωπη επίθεση στις μαθήτριες και στους μαθητές, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να μείνουν στα χαρτιά!

Πιο συγκεκριμένα:

Προβλέπονται εξοντωτικές εξεταστικές διαδικασίες τύπου πανελλαδικών εξετάσεων από την Α΄ Λυκείου με θέματα που θα μπαίνουν κατά 100% από Τράπεζα Θεμάτων. Ενώ συνεχίζουν κανονικά και οι Πανελλαδικές εξετάσεις. Με απλά λόγια, παιδιά από 15 ετών θα βιώνουν το άγχος της Γ΄ Λυκείου και στην Α΄ Λυκείου και στη Β΄ Λυκείου!

Μάλιστα, η γενίκευση της χρήσης της Τράπεζας Θεμάτων απομακρύνει τους εκπαιδευτικούς από τον παιδαγωγικό τους ρόλο, καθώς εξαφανίζεται ακόμα κι αυτή η δυνατότητα που είχαν να επιλέγουν θέματα με βάση τον ρυθμό της τάξης, το διαπιστωμένο από τους ίδιους επίπεδο των μαθητών.

Αυτό το κυνήγι κάλυψης της ύλης και των SOS από τους εκπαιδευτικούς όχι μόνο δεν είναι παιδαγωγικό μέτρο, αλλά αντίθετα συνιστά σοβαρή στρέβλωση του μορφωτικού ρόλου του σχολείου το οποίο μετατρέπεται σε φροντιστήριο, όμως σε 27αρια τμήματα, δηλαδή εκ των πραγμάτων απαξιωμένο και γι’ αυτόν του τον ρόλο.

Είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την έλλειψη προσπάθειας από τους μαθητές και τις μαθήτριες σε ένα σχολείο που είναι, άλλωστε, άχαρο και βαρετό, και το οποίο διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις έχουν οικοδομήσει (παντελής απουσία καλλιτεχνικών μαθημάτων, προβλήματα υποδομών, αυταρχισμός, κ.α.). Άλλωστε, το “σήμα” το δίνει η ίδια η κυβέρνηση με τα μέτρα που έχει αποφασίσει για τα πανεπιστήμια.

Δηλαδή, με την ψήφιση ιδιωτικών πανεπιστημίων που δίνουν πτυχία εφάμιλλα με αυτά των δημοσίων, χωρίς πανελλαδικές, όπου θα μετράει το πορτοφόλι των γονιών, αλλά και με το άνοιγμα του δρόμου ακόμα και δημόσια πανεπιστήμια να ιδρύουν τμήματα επί πληρωμή χωρίς εξετάσεις, όπως η ίδρυση Ιατρικής σχολής στην Κύπρο από το ΕΚΠΑ, όπου με 20.000 ευρώ τον χρόνο δίδακτρα και με βάση 11,7 κάποια/κάποιος εισάγεται σε τμήμα Ιατρικής».

Συνεχίζοντας στην ίδια ανακοίνωση, επισημαίνει πως: «Βασικοί στόχοι των αλλαγών είναι:

· Να εξωθηθούν, κάνοντας το Γενικό Λύκειο πιο δύσκολο, περισσότερα παιδιά προς την πρόωρη κατάρτιση με βάση τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις οποίες υλοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ) τα τελευταία χρόνια και στο επίκεντρό τους έχουν την παραγωγή φθηνού κι ευέλικτου εργατικού δυναμικού με χαμηλές απαιτήσεις, για να αυξάνεται η κερδοφορία των καπιταλιστών.

· Να δημιουργηθεί μεγαλύτερη δεξαμενή πελατείας για την αγορά προσόντων και πτυχίων που έχει διαμορφωθεί, η οποία υποβαθμίζει παραπέρα τα μορφωτικά και επαγγελματικά δικαιώματα των νέων και αδειάζει τις τσέπες των οικογενειών.

Για αυτήν την απαράδεκτη πολιτική της, η κυβέρνηση της ΝΔ έχει βρει συναίνεση και στήριγμα στην πλειοψηφία των κομμάτων της Βουλής, όπως αποδείχτηκε και στη συζήτηση

στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων το περασμένο καλοκαίρι. Ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο λειτουργεί ως “λαγός” σε αυτή την υπόθεση.

Κοινή επίσης είναι και η επιχειρηματολογία που προβάλλεται για να γίνει αποδεκτή αυτή η αντιπαιδαγωγική “καταιγίδα”.

· Όλα τα κόμματα μιλάνε “για το τρίωρο άγχος των πανελλαδικών εξετάσεων που πρέπει να εκλείψει”, αρνούνται όμως την πρόταση του εκπαιδευτικού κόσμου και του ΚΚΕ για κατοχύρωση βαθμολογίας και επανάληψη της προσπάθειας σε υπόλοιπα μαθήματα.

· Προβάλλεται ότι άλλα κράτη της Ευρώπης έχουν προχωρήσει σε αντίστοιχες αλλαγές στο επίπεδο του Λυκείου και της πρόσβασης στο πανεπιστήμιο. Κρύβουν, όμως, τις ολέθριες συνέπειες από την εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων τόσο στην περαιτέρω κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών, στην ένταση της ανισότιμης πρόσβασης στα πανεπιστήμια, όσο και στην παραπέρα απομάκρυνση του σχολείου από τον μορφωτικό του ρόλο.

Αποσιωπούν ότι τα αντίστοιχα “εθνικά απολυτήρια” διεθνώς έχουν πολλαπλασιάσει τον “τζίρο” και την τιμή των φροντιστηρίων, με αποτέλεσμα παραπέρα ανισότιμη πρόσβαση σε αυτά και φυσικά αύξηση των κερδών των ιδιοκτητών. Ταυτόχρονα, όλα δείχνουν ότι η απαξίωση του Λυκείου δεν αντιμετωπίστηκε, συνεχίζει να κυριαρχεί και να αυξάνεται το αίσθημα της “βαρεμάρας”, μειώνεται το αίσθημα συμμετοχής στη σχολική κοινότητα».

Τέλος, το ΚΚΕ επισημαίνει πως: «Όλα τα παραπάνω αποτελούν τρανές αποδείξεις ότι το σχολείο και το Λύκειο νοσούν, γιατί εκφράζουν και δουλεύουν για μια άδικη, εκμεταλλευτική και ξεπερασμένη ιστορικά κοινωνία.

Και τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση της ΝΔ δείχνουν ξεκάθαρα τους δυο κόσμους αυτής της κοινωνίας, απ’ τη μια τον κόσμο της υλικής και πολιτιστικής πράξης που όλα τα δημιουργεί κι όμως όλα του λείπουν και απ’ την άλλη τον κόσμο του παρασιτισμού, της αντικοινωνικής σπατάλης και του κέρδους.

Σε αυτόν τον ταξικά πολωμένο κόσμο βρίσκονται οι αιτίες των αδιεξόδων της νέας γενιάς, των εμποδίων να ξεδιπλώσει αρετές και κλίσεις, να αναπτύξει ολόπλευρα την προσωπικότητά της, ειδικά κατά την περίοδο της εφηβείας. Και στην πάλη για την κατάργηση αυτού του κόσμου της εκμετάλλευσης βρίσκεται και η λύση αυτών των προβλημάτων.

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ θα πρωτοστατήσουν στην ενημέρωση και συζήτηση για τις ταξικές και αντιπαιδαγωγικές αλλαγές στο Λύκειο παντού: στα σωματεία και στους συλλόγους διδασκόντων, στους συλλόγους και στις ενώσεις γονέων, στα 5μελή και 15μελή των μαθητών.

Θα μπει μπροστά για την οργάνωση του αγώνα για να μην περάσουν αυτά τα απαράδεκτα μέτρα, για να διευρυνθεί και να βαθύνει ο προβληματισμός για το παιδαγωγικά αναγκαίο και ρεαλιστικό: για ένα σχολείο της σύγχρονης γενικής παιδείας που θα ενσωματώνει δημιουργικά τη θεωρία και την πράξη, τις τέχνες και τον αθλητισμό σε μια σχολική κοινότητα με κοινές αξίες και σκοπούς που θα γράφει στις σημαίες της «ένας για όλους και όλοι για έναν». Για ένα σχολείο των όλων και των ξεχωριστών. Ένα σχολείο για όλους».