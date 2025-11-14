MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Όχι στις απειλές για ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Οι δηλώσεις του Υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, που ανακοίνωσε την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης στην Καραϊβική με την ονομασία “Southern Spear” (Νότιο Δόρυ), καθώς και η έλευση του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ USS Gerald R. Ford στην περιοχή, αποτελούν έντονη κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας ενάντια στη Βενεζουέλα και τους άλλους λαούς της περιοχής. Η αντιμετώπιση του ναρκεμπορίου είναι ένα ακόμα σαθρό πρόσχημα» αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του και τονίζει καταλήγοντας:

«Το ΚΚΕ καταδικάζει κάθε σενάριο ιμπεριαλιστικής επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και εκφράζει την διεθνιστική του αλληλεγγύη στο λαό της, που είναι ο μόνος αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του».

ΚΚΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 55 λεπτά πριν

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Σερρών – Δράμας από την Δευτέρα

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Νικολέττα Καρρά για το χειρουργείο που έκανε: “Τώρα στα γεράματα πρόλαβα να το κάνω”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ – Έμεινε πάνω από 2 λεπτά χωρίς οξυγόνο

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

Θεμιστοκλέους: Η ψηφιακή υγεία δεν είναι το μέλλον, είναι το παρόν που ήδη υλοποιείται – Έρχεται και ο Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

SOS εκπέμπουν οι αστυνομικοί για τη δομή μεταναστών στις Σέρρες- “Είναι βέβαιο ότι θα ξαναγίνει εξέγερση”

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Η Ελένη Ράντου έσβησε κεράκια με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου δίπλα της – “Τα πιο ωραία να είναι πάντα μπροστά”