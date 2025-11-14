ΚΚΕ: Όχι στις απειλές για ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
«Οι δηλώσεις του Υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, που ανακοίνωσε την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης στην Καραϊβική με την ονομασία “Southern Spear” (Νότιο Δόρυ), καθώς και η έλευση του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ USS Gerald R. Ford στην περιοχή, αποτελούν έντονη κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας ενάντια στη Βενεζουέλα και τους άλλους λαούς της περιοχής. Η αντιμετώπιση του ναρκεμπορίου είναι ένα ακόμα σαθρό πρόσχημα» αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του και τονίζει καταλήγοντας:
«Το ΚΚΕ καταδικάζει κάθε σενάριο ιμπεριαλιστικής επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και εκφράζει την διεθνιστική του αλληλεγγύη στο λαό της, που είναι ο μόνος αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Νοσοκομείο Παπαγεωργίου: Ανοιχτό χωρίς ραντεβού το Ιατρείο Πόνου την Τρίτη
- Κ. Γκιλφόιλ: Προσδεθείτε, έρχονται πολλές νέες ελληνοαμερικανικές συνεργασίες – Προανήγγειλε επίσκεψη του Μ. Ρούμπιο
- “Μαζί σπάμε τη σιωπή. 13 Πόλεις: Ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας” – Στη Θεσσαλονίκη η νέα εκδήλωση