ΚΚΕ: Όχι στις απειλές για ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

«Οι δηλώσεις του Υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, που ανακοίνωσε την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης στην Καραϊβική με την ονομασία “Southern Spear” (Νότιο Δόρυ), καθώς και η έλευση του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ USS Gerald R. Ford στην περιοχή, αποτελούν έντονη κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας ενάντια στη Βενεζουέλα και τους άλλους λαούς της περιοχής. Η αντιμετώπιση του ναρκεμπορίου είναι ένα ακόμα σαθρό πρόσχημα» αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του και τονίζει καταλήγοντας:

«Το ΚΚΕ καταδικάζει κάθε σενάριο ιμπεριαλιστικής επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και εκφράζει την διεθνιστική του αλληλεγγύη στο λαό της, που είναι ο μόνος αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του».